Le PSG s'impose avec autorité face au Mans à domicile

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Le PSG s'impose avec autorité face au Mans à domicile

Dans le cadre de la 6e journée du championnat de France, le champion en titre, le PSG, a accueilli Le Mans et a remporté une victoire convaincante 3-1. Le leader du classement, Monaco, a de son côté été tenu en échec à domicile par Toulouse (2-2).

Grâce à ce succès, les Parisiens augmentent leur capital points et poursuivent leur remontée au classement.

Le match victorieux du PSG : un but rapide de Kvaratskhelia

L'équipe de Luis Enrique a entamé la rencontre avec une mentalité offensive, conservant la maîtrise du jeu tout au long du match :

  • Penalty de Beraldo (19e minute) : À la 19e minute, les hôtes ont obtenu un penalty et le défenseur Lucas Beraldo n'a pas tremblé pour donner l'avantage aux Parisiens ;

  • La réponse du Mans (54e minute) : Au début de la seconde période, l'attaquant visiteur Mafuta a égalisé, semant le doute dans les rangs parisiens ;

  • Changements décisifs et victoire (61e et 68e minutes) : Entré en jeu à la 61e minute, Khvicha Kvaratskhelia a marqué quelques secondes plus tard pour redonner l'avantage au PSG. À la 68e minute, Maghnes Akliouche a inscrit le troisième but, scellant ainsi le sort du match ;

  • Ferran Torres muet : L'attaquant espagnol Ferran Torres, titulaire en pointe, s'est créé plusieurs occasions mais a quitté la pelouse sans trouver le chemin des filets.

Le faux pas de Monaco et la situation au classement

Une autre affiche de la journée a été marquée par un scénario dramatique en Principauté :

  • Monaco — Toulouse 2-2 : Les locaux menaient 2-0 grâce aux buts de Diop (29e) et Ablin (38e). Cependant, en seconde période, Toulouse a fait preuve de caractère pour égaliser par Tengstedt (48e, penalty) et Oppong (59e) ;

  • Classement : Malgré ce match nul, Monaco 14 points conserve la tête du championnat. Le PSG, vainqueur, 11 points remonte à la 5e place. Le Mans reste 12e avec 5 points.

Feuilles de match et compositions

  • Ligue 1. 6e journée

    PSG — Le Mans 3-1

    Buts : Beraldo (19e s.p.), Kvaratskhelia (61e), Akliouche (68e) — Mafuta (54e).

  • PSG : Safonov, Hakimi (Doué, 72e), Lucas Hernandez, Zabarnyi, Digne, Neves (Zaïre-Emery, 58e), Beraldo (Vitinha, 59e), Fernandes (Ruiz, 58e), Akliouche, Ferran Torres, Godts (Kvaratskhelia, 61e).

  • Le Mans : Kocik, Yohou, Voyer, Bois Noah, Lore, Bamba, Bretelle, Vercruysse (Brahimi, 66e), Calodat, Diallo, Mafuta.

  • Monaco — Toulouse 2-2

    Buts : Diop (29e), Ablin (38e) — Tengstedt (48e s.p.), Oppong (59e).

Le rapport de force en Ligue 1 s'équilibre et le PSG devra batailler ferme lors des prochaines journées pour rattraper le leader, Monaco.

PSGLigue 1MonacoToulouseFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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