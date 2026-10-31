Sensation en France : Lille grimpe à la 3e place, Lens perd des points cruciaux

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Sensation en France : Lille grimpe à la 3e place, Lens perd des points cruciaux

Lors du bouillant derby du Nord, comptant pour la 9e journée de Ligue 1, les supporters ont assisté à une véritable bataille classique. Recevant son rival historique, le Lille a remporté une victoire 1-0 minimale mais extrêmement précieuse au terme d'un match dramatique.

Le sort de la rencontre s'est joué dans les dernières minutes grâce à un choix tactique audacieux. Entré en jeu, le buteur vétéran Olivier Giroud a fait trembler les filets adverses, devenant le héros de la soirée.

La 86e minute décisive et le triomphe de l'expérience

Voici les moments forts d'un match marqué par des duels acharnés et un pressing intense :

  • L'entrée du « Joker » : Alors que le score restait nul jusqu'à la 73e minute, l'entraîneur de Lille a lancé Olivier Giroud pour renforcer l'attaque ;

  • Le but en or à la 86e minute : Treize minutes après son entrée, l'attaquant français a fait parler son expérience et son sang-froid dans la surface pour marquer et faire vibrer le stade ;

  • Solidité défensive : Dans les minutes restantes et le temps additionnel, les locaux ont repoussé la pression adverse pour conserver leur avantage.

Bond au classement : Lille dans le top 3

Cette victoire dans le derby a provoqué des changements importants en haut du tableau de la Ligue 1 :

  • Montée à la 3e place : Avec ces 3 points cruciaux, Lille porte son total à 16 points et grimpe directement sur le podium à la 3e place ;

  • Le recul de Lens : Les visiteurs, battus dans ce choc, restent bloqués avec 14 points à la 7e place, s'éloignant légèrement de la zone Ligue des Champions.

Ligue 1. Compositions de la 9e journée :

  • Lille : Ozer, Perraud (Verdonk, 78), Ngoy, Ribeiro, Guffey, Mukau (Giroud, 73), Benjamin, Bentaleb, Mbappé (Bakwa, 73), Haraldsson (Perrin, 90), Soriba ;

  • Lens : Risser, Todibo (Kadile, 62), Baidu, Aguilar, Cuisance, Haïdara (Bulatovic, 80), Abdelhamid, Udol, Sotoca (Anonio, 62), Thorgan Hazard (Ivanovic, 69), Thauvin.

Cette victoire dans le derby du Nord est bien plus qu'un avantage local pour Lille ; elle constitue un élan psychologique majeur pour la course aux places européennes.

LilleLensLigue 1Derby du NordFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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