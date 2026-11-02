Sensation en France : le Paris FC dans le top 4, victoires convaincantes pour Lyon et Marseille

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Sensation en France : le Paris FC dans le top 4, victoires convaincantes pour Lyon et Marseille

La 9e journée de Ligue 1 s'est achevée. Ce tour, riche en confrontations directes, résultats inattendus et buts, a vu des changements majeurs dans le haut du classement.

La principale sensation a eu lieu dans la capitale : le Paris FC, en accueillant le favori Monaco, s'est imposé 3-1 et a intégré le top 4. De leur côté, les grands clubs comme Lyon et Marseille ont pris 3 points cruciaux, tandis que Strasbourg a offert un véritable festival offensif avec 5 buts marqués.

Le choc parisien : le doublé de Sinayoko et la faiblesse de Monaco

Les représentants de la capitale ont pris l'initiative dès les premières minutes face au club de la Principauté :

  • Sinayoko, héros de la première période : L'attaquant du Paris FC, Sinayoko, a marqué deux buts aux 38e et 44e minutes, assurant une domination totale à son équipe avant la pause — 2-0 ;

  • La réponse de Balogun et le point final de Pajy : À la 65e minute, Folarin Balogun a réduit l'écart, redonnant un peu d'espoir, mais à la 74e minute, Pajy a inscrit le troisième but des locaux, scellant définitivement le sort du match — 3-1.

Les favoris assurent à domicile : le récital de Lyon, Marseille et Strasbourg

Les autres rencontres de la journée ont également été marquées par la domination totale des équipes à domicile :

  • Lyon monte à la 3e place : En accueillant Angers, les Lyonnais se sont imposés 2-0 grâce aux buts d'Ernest Nuamah (34e) et de l'expérimenté Corentin Tolisso (86e), atteignant ainsi 17 points ;

  • Frappe rapide de Marseille : Face à Toulouse, les Marseillais ont ouvert le score dès la 1re minute par Amine Harit. À la 25e minute, Amine Gouiri a creusé l'écart et le match s'est terminé sur le score de 2-0 ;

  • 5 buts pour Strasbourg : Strasbourg a écrasé Auxerre 5-1. Youssouf a signé un doublé pour les locaux, tandis que les visiteurs ont terminé le match à dix après l'expulsion de Dioubaté à la 74e minute.

Résultats officiels et feuille de match de la 9e journée :

  • Paris FC — Monaco 3-1

    • Buts : Sinayoko 38e, 44e, Pajy 74e — Balogun 65e.

  • Lyon — Angers 2-0

    • Buts : Nuamah 34e, Tolisso 86e.

  • Marseille — Toulouse 2-0

    • Buts : Harit 1re, Gouiri 25e.

  • Strasbourg — Auxerre 5-1

    • Buts : Essugo 41e, Godo 55e, Harder 62e (pén.), Youssouf 77e, 85e — Archer 68e.

    • Expulsion : Dioubaté 74e (Auxerre).

Ligue 1Paris FCAS MonacoOlympique LyonnaisOlympique de Marseille
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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