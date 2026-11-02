Sensation en France : le Paris FC dans le top 4, victoires convaincantes pour Lyon et Marseille
La 9e journée de Ligue 1 s'est achevée. Ce tour, riche en confrontations directes, résultats inattendus et buts, a vu des changements majeurs dans le haut du classement.
La principale sensation a eu lieu dans la capitale : le Paris FC, en accueillant le favori Monaco, s'est imposé 3-1 et a intégré le top 4. De leur côté, les grands clubs comme Lyon et Marseille ont pris 3 points cruciaux, tandis que Strasbourg a offert un véritable festival offensif avec 5 buts marqués.
Le choc parisien : le doublé de Sinayoko et la faiblesse de Monaco
Les représentants de la capitale ont pris l'initiative dès les premières minutes face au club de la Principauté :
Sinayoko, héros de la première période : L'attaquant du Paris FC, Sinayoko, a marqué deux buts aux 38e et 44e minutes, assurant une domination totale à son équipe avant la pause — 2-0 ;
La réponse de Balogun et le point final de Pajy : À la 65e minute, Folarin Balogun a réduit l'écart, redonnant un peu d'espoir, mais à la 74e minute, Pajy a inscrit le troisième but des locaux, scellant définitivement le sort du match — 3-1.
Les favoris assurent à domicile : le récital de Lyon, Marseille et Strasbourg
Les autres rencontres de la journée ont également été marquées par la domination totale des équipes à domicile :
Lyon monte à la 3e place : En accueillant Angers, les Lyonnais se sont imposés 2-0 grâce aux buts d'Ernest Nuamah (34e) et de l'expérimenté Corentin Tolisso (86e), atteignant ainsi 17 points ;
Frappe rapide de Marseille : Face à Toulouse, les Marseillais ont ouvert le score dès la 1re minute par Amine Harit. À la 25e minute, Amine Gouiri a creusé l'écart et le match s'est terminé sur le score de 2-0 ;
5 buts pour Strasbourg : Strasbourg a écrasé Auxerre 5-1. Youssouf a signé un doublé pour les locaux, tandis que les visiteurs ont terminé le match à dix après l'expulsion de Dioubaté à la 74e minute.
Résultats officiels et feuille de match de la 9e journée :
Paris FC — Monaco 3-1
Buts : Sinayoko 38e, 44e, Pajy 74e — Balogun 65e.
Lyon — Angers 2-0
Buts : Nuamah 34e, Tolisso 86e.
Marseille — Toulouse 2-0
Buts : Harit 1re, Gouiri 25e.
Strasbourg — Auxerre 5-1
Buts : Essugo 41e, Godo 55e, Harder 62e (pén.), Youssouf 77e, 85e — Archer 68e.
Expulsion : Dioubaté 74e (Auxerre).
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