Sensation en France : le Paris FC dans le top 4, victoires convaincantes pour Lyon et Marseille

La 9e journée de Ligue 1 s'est achevée. Ce tour, riche en confrontations directes, résultats inattendus et buts, a vu des changements majeurs dans le haut du classement.

La principale sensation a eu lieu dans la capitale : le Paris FC, en accueillant le favori Monaco, s'est imposé 3-1 et a intégré le top 4. De leur côté, les grands clubs comme Lyon et Marseille ont pris 3 points cruciaux, tandis que Strasbourg a offert un véritable festival offensif avec 5 buts marqués.

Le choc parisien : le doublé de Sinayoko et la faiblesse de Monaco

Les représentants de la capitale ont pris l'initiative dès les premières minutes face au club de la Principauté :

Sinayoko, héros de la première période : L'attaquant du Paris FC, Sinayoko, a marqué deux buts aux 38e et 44e minutes, assurant une domination totale à son équipe avant la pause — 2-0 ;

La réponse de Balogun et le point final de Pajy : À la 65e minute, Folarin Balogun a réduit l'écart, redonnant un peu d'espoir, mais à la 74e minute, Pajy a inscrit le troisième but des locaux, scellant définitivement le sort du match — 3-1.

Les favoris assurent à domicile : le récital de Lyon, Marseille et Strasbourg

Les autres rencontres de la journée ont également été marquées par la domination totale des équipes à domicile :

Lyon monte à la 3e place : En accueillant Angers, les Lyonnais se sont imposés 2-0 grâce aux buts d'Ernest Nuamah (34e) et de l'expérimenté Corentin Tolisso (86e), atteignant ainsi 17 points ;

Frappe rapide de Marseille : Face à Toulouse, les Marseillais ont ouvert le score dès la 1re minute par Amine Harit. À la 25e minute, Amine Gouiri a creusé l'écart et le match s'est terminé sur le score de 2-0 ;

5 buts pour Strasbourg : Strasbourg a écrasé Auxerre 5-1. Youssouf a signé un doublé pour les locaux, tandis que les visiteurs ont terminé le match à dix après l'expulsion de Dioubaté à la 74e minute.

Résultats officiels et feuille de match de la 9e journée :