L'admiration de Luis Enrique : comment le latéral marocain joue le rôle d'attaquant

Après la large victoire (5-1) contre Le Havre lors de la 9e journée de Ligue 1, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique le héros du match Achraf Hakimia salué sa performance historique. Le latéral marocain a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives dans la même rencontre.

Dans une interview accordée au prestigieux journal français « L'Équipe », le technicien espagnol a souligné que la polyvalence et la régularité de son capitaine le rendent unique au monde.

« Quand nous avons le ballon, il devient un pur attaquant » : l'analyse tactique d'Enrique

Le coach parisien a dévoilé les tâches inhabituelles et les aspects phénoménaux du latéral marocain sur le terrain :

Performance historique : « C'était vraiment une soirée inoubliable pour Achraf Hakimi. Avez-vous déjà vu un défenseur marquer 3 buts et délivrer 2 passes décisives ? », a déclaré l'entraîneur, non sans admiration ;

Un attaquant dans la peau d'un défenseur : Enrique souligne que le potentiel de Hakimi dépasse largement le cadre d'un latéral traditionnel : « Hakimi est le capitaine de l'équipe et nous connaissons très bien ses points forts. En réalité, il ressemble davantage à un attaquant : il se projette constamment, sait se démarquer dans les espaces libres et délivrer la passe décisive. Quand nous avons le ballon, il devient un pur attaquant. Ce n'est que lorsque l'adversaire a le ballon qu'il redevient un défenseur comme les autres » ;

Le meilleur au monde : « Il est sans aucun doute le meilleur latéral droit du monde. Mais au-delà de ses trois buts, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa capacité à toujours jouer au plus haut niveau et à être prêt pour chaque match. C'est inestimable pour notre équipe. »

La situation du PSG : leader de la Ligue 1 et en Ligue des championsle défi

Cette victoire a donné un élan majeur aux ambitions du club parisien cette saison :

Au sommet de la Ligue 1 : Après ce succès, le PSG porte son total à 20 points et consolide sa place de leader unique du championnat de France ;

Prochain adversaire sur la scène européenne : Après cette prestation convaincante en championnat, les hommes de Luis Enrique se tournent vers la Ligue des champions de l'UEFA. Le club parisien affrontera l'équipe espagnole de Villarreal lors de la prochaine journée.

En étant impliqué directement dans 5 buts lors d'un seul match tout en évoluant au poste de défenseur, Achraf Hakimi a fait passer le rôle des latéraux à un nouveau niveau dans la tactique du football moderne.