Impliqué dans 5 buts, Achraf Hakimi secoue la Ligue 1

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Impliqué dans 5 buts, Achraf Hakimi secoue la Ligue 1

La 9e journée de Ligue 1 a débuté. Pour son déplacement, le champion en titre le PSG a affronté le Havre à l'extérieur et sur le score de 5:1 a célébré une victoire large et convaincante.

Le véritable héros de la rencontre fut le latéral marocain Achraf Hakimi Il a conclu presque toutes les attaques dangereuses de son équipe, marquant 3 buts (triplé) et délivrant 2 passes décisives à ses coéquipiers.

Chronique du match : Le but rapide du Havre et la réponse du PSG

Le match a commencé par l'activité des hôtes, mais le géant parisien a rapidement pris le contrôle total :

  • L'espoir du Havre : À la 18e minute, Mahia a marqué contre les Parisiens, donnant l'avantage aux locaux de manière inattendue ;

  • Le rétablissement de l'équilibre : Dès la 26e minute, le jeune talent Godts a égalisé — 1:1 ;

  • Le début du récital Hakimi : Deux minutes plus tard, à la 28e minute, Achraf Hakimi a donné l'avantage à son équipe ;

  • La démonstration en seconde période : À la 55e minute, Hakimi a signé un doublé, à la 62e minute Mayulu a creusé l'écart, et à la 69e minute, Hakimi a marqué son 3e but, couronnant sa performance exceptionnelle.

Classement : Les hommes de Luis Enrique prennent la tête

Cette large victoire a modifié le leadership au classement :

  • Le PSG seul leader : L'équipe de Luis Enrique porte son total de points à 20 et prend la 1ère place du classement de Ligue 1 ;

  • Le Havre parmi les relégables : Après 9 journées, les hôtes ne comptent que 2 points et restent à la dernière place du classement.

Ligue 1. Compositions de la 9e journée :

  • Le Havre : Bodar, Seko, Tuba, Mvanga, Uziad, Ebonog, Richardson, N'Dyaye (Samatta, 65), Fofana, Mahia, Nakamura (Koffi, 65) ;

  • PSG : Safonov, Hakimi (Boli, 71), Zabarnyi, Lucas Hernandez, Akliouche (Beraldo, 63), Zaïre-Emery, Fernandes, Mayulu, Godts (Ndjantu, 71), Ferran Torres.

Être impliqué directement dans 5 buts lors d'un seul match en tant que défenseur est une performance phénoménale rare dans le football moderne, faisant de ce match d'Achraf Hakimi l'un des événements les plus marquants de la semaine en Europe.

PSGAchraf HakimiLigue 1Le HavreFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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