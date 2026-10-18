En Uruguay, un arbitre utilise pour la première fois un appareil électronique pour avertir un joueur

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En Uruguay, un arbitre utilise pour la première fois un appareil électronique pour avertir un joueur

L'une des traditions les plus anciennes et classiques du football mondial, l'habitude des arbitres de montrer un carton jaune et de prendre des notes, est à l'aube de la numérisation. Lors d'un match officiel de la Coupe d'Uruguay entre le Nacional et Rentistas, l'arbitre principal Eduardo Varela a utilisé un appareil électronique spécial de la taille d'un téléphone au lieu du carton en plastique traditionnel pour avertir un joueur.

Ce test historique a été la première étape visant à enregistrer les décisions disciplinaires des arbitres de football en temps réel sous format numérique et à réduire la bureaucratie administrative excessive.

« Nous mettons fin au dernier processus analogique du football »

Le développeur de ce projet, REFe PDG de la startup, Mauro Sacco dans une interview accordée à la prestigieuse radio uruguayenne El Espectador Deportes a révélé l'objectif réel de cette invention :

  • Révolution technologique : « Nous avons cherché à introduire la haute technologie dans le seul processus du football moderne qui est encore effectué de manière analogique et artisanale : le système d'enregistrement des avertissements dans un carnet en papier ;

  • Une idée née un jour de pluie : Cette initiative est née il y a trois ans, alors que mon partenaire Diego de la Peña et moi-même regardions un match de football sous la pluie. En voyant que le papier des arbitres était mouillé et qu'il leur était difficile d'écrire les avertissements, nous avons compris la nécessité de transférer ces données vers un système numérique ».

Comment fonctionne l'appareil et quels sont ses avantages ?

Ce gadget électronique entre les mains de l'arbitre exécute automatiquement une série de tâches importantes pendant le match :

  • Horodatage et enregistrement précis : L'appareil enregistre avec précision la minute de l'infraction, le numéro du joueur et le type de sanction disciplinaire à la seconde près ;

  • Transmission instantanée au système COMET : Toutes les décisions prises par l'arbitre et les rapports officiels sont envoyés directement à la plateforme numérique unique de l'Association uruguayenne de football, COMET ;

  • Prévention des erreurs : Le processus de remplissage du rapport après le match et de ressaisie des données disparaît, ce qui élimine les confusions liées au facteur humain.

Si les tests sont concluants, la FIFA et d'autres confédérations continentales pourraient abandonner les cartons jaunes et rouges traditionnels dans un avenir proche pour équiper les arbitres de tels appareils électroniques compacts.

REFeCOMETFIFANacionalUruguay
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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