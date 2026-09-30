Gianni Infantino rencontre Shavkat Mirziyoyev : grands projets pour le football

Une nouvelle étape de la coopération internationale dans le football ouzbek a été discutée. Le 30 septembre, le Président Shavkat Mirziyoyev a reçu le président de la FIFA, Gianni Infantino. Lors de la réunion, l'organisation de la Coupe du Monde U-20 2027 en Ouzbékistan et en Azerbaïdjan à un haut niveau, ainsi que l'ouverture d'un bureau régional de la FIFA dans le pays, ont fait l'objet d'une attention particulière.

Cet échange a été marqué comme un événement international majeur pour le football ouzbek.

Le sujet principal : la Coupe du Monde U-20

La réunion s'est concentrée sur la Coupe du Monde de football des jeunes.

Le Conseil de la FIFA a décidé en octobre 2025 d'organiser conjointement la Coupe du Monde U-20 2027 en Ouzbékistan et en Azerbaïdjan. Un programme spécial de mesures organisationnelles a été approuvé par l'Ouzbékistan pour les préparatifs du tournoi.

La FIFA a également en Ouzbékistan évalué le tournoi FIFA Series 2026 comme une étape préparatoire importante avant la Coupe du Monde U-20 2027.

La coopération avec la FIFA va s'étendre

Au cours de l'entretien, les questions liées au développement de programmes conjoints visant à populariser le football, notamment chez les jeunes, ont été abordées.

Une attention particulière a également été portée à l'amélioration du système d'organisation et de gestion du football, ainsi qu'à l'identification et au développement du potentiel des jeunes talents.

Des plans visant à élargir la coopération pour la formation des entraîneurs, arbitres, managers, médecins du sport et techniciens selon les normes internationales ont également été examinés.

Un bureau de la FIFA sera-t-il ouvert à Tachkent ?

Un autre point important de la réunion a été l'accélération du processus d'ouverture d'un bureau régional de la FIFA pour les pays d'Asie centrale à Tachkent .

Cette idée avait déjà été soulevée lors de précédentes négociations entre l'Ouzbékistan et la FIFA. Lors de la réunion de septembre 2025, la question de l'ouverture d'un bureau régional de la FIFA pour l'Asie centrale à Tachkent avait déjà été discutée.

Désormais, une attention particulière est accordée à l'accélération des travaux dans ce domaine.

En Ouzbékistan les tournois de la FIFA pourraient se multiplier

La question de l'organisation de tournois et d'événements majeurs de la FIFA en Ouzbékistan a également été débattue.

Ces dernières années, le pays a enrichi son expérience dans l'accueil de compétitions internationales. En 2024, l'Ouzbékistan a accueilli pour la première fois la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA. Les FIFA Series 2026 ont été considérées comme une compétition démontrant une fois de plus le potentiel du pays à organiser de grands événements footballistiques.

Désormais, l'essentiel de l'attention se porte sur la Coupe du Monde U-20 2027.

La nouvelle étape du dialogue entre l'Ouzbékistan et la FIFA ne concerne pas seulement l'accueil de grandes compétitions, mais couvre également le développement des jeunes joueurs, des spécialistes et des infrastructures de football .