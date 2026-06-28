Direct texte : Colombie vs Portugal

Les équipes nationales de Colombie et du Portugal s'affrontent lors de la troisième journée du groupe K de la Coupe du Monde 2026. À la 42e minute du match se déroulant au stade de Miami Gardens, le score est de 0-0.

En première période, les deux équipes affichent un jeu offensif. La Colombie a tenté 9 frappes vers le but adverse, dont une cadrée. Le Portugal a effectué 8 tirs, dont deux cadrés.

La Colombie domine la possession avec 54 %, contre 46 % pour le Portugal. La Colombie a réalisé 204 passes avec une précision de 89 %, tandis que le Portugal a effectué 186 passes avec une précision de 94 %.

Aucun carton n'a encore été distribué. La Colombie a commis deux fautes et le Portugal trois. Le score est de 2-1 pour les hors-jeux et la Colombie mène 1-0 pour les corners.

Selon le classement actuel, la Colombie est en tête du groupe avec 7 points. Le Portugal en a 5, l'Ouzbékistan 3 et la République démocratique du Congo 1 point.

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