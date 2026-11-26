La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a officiellement confirmé avoir été victime d'une cyberattaque criminelle. Le journaliste sportif renommé Rob Harris a rapporté l'information sur ses réseaux sociaux. L'incident attire d'autant plus l'attention qu'il survient à l'approche des prochaines élections à la présidence de la FIFA.

Détails de la cyberattaque et réaction de la FIFA

Accès non autorisé aux données : À la suite de l'attaque, des individus non identifiés ont obtenu un accès non autorisé à une partie limitée des données personnelles et professionnelles de l'organisation (environ 12 Go de fichiers, soit moins de 0,1 % de la base totale) .

Enquête en cours : La FIFA condamne cet incident comme une violation grave de la confidentialité des données et collabore étroitement avec les autorités compétentes pour identifier les responsables.

La situation avant l'élection présidentielle de la FIFA

Rappelons que la FIFA avait précédemment annoncé les noms des trois candidats officiels à la présidence de l'organisation :

Candidat Pays représenté / Poste Détails de l'élection Gianni Infantino Suisse — Président actuel de la FIFA (candidat pour un quatrième mandat) Élection 18 mars 2027 aura lieu le Philippe Diallo France — Président de la Fédération Française de Football Lieu : Rabat, Maroc Kozo Tashima Japon — Président honoraire de la Japan Football Association et membre du Conseil de la FIFA Événement : 77e Congrès de la FIFA

Selon vous, cette cyberattaque contre les systèmes de la FIFA à l'approche des élections est-elle liée aux processus politiques internes ou s'agit-il simplement d'une tentative d'extorsion financière par des pirates ?

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