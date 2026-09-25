L'Ouzbékistan progresse dans le classement FIFA mis à jour : Victoire sur l'Iran et 59e place

La victoire convaincante 3-1 contre l'Iran lors du match amical international disputé à Ferghana a donné un élan majeur à la position de l'équipe nationale d'Ouzbékistan sur la scène internationale. Dans le classement FIFA live officiel mis à jour, Fabio Cannavaro et ses joueurs ont grimpé d'une place pour atteindre le 59e rang. En battant l'Iran, géant du continent, nos représentants ont ajouté à leur actif +6,83 points au classement et ont porté leur total à 1416,56 points. Ce capital de points stratégique a permis à l'Ouzbékistan de dépasser le Qatar, double champion d'Asie en titre (1411,06 points), et de les reléguer à la 60e place. Après une participation historique à la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord (États-Unis, Mexique, Canada), notre équipe nationale, qui était temporairement descendue à la 60e place à l'issue du mondial, a commencé sous la direction de Cannavaro une marche audacieuse vers la restauration de sa position dans le classement mondial. Désormais, notre équipe nationale disputera des matchs de préparation cruciaux le 1er octobre à Tachkent contre la Syrie, et le 6 octobre à l'extérieur contre

la Corée du Sud. Alors, que signifie cette montée à la 59e place en termes d'avantages pour les chapeaux avant la Coupe d'Asie, pourquoi le Qatar a-t-il été battu, et le prochain match à l'extérieur contre la Corée du Sud peut-il ramener notre classement national dans le top 50 ? « +6,83 points, la chute du Qatar et le test Syrie/Corée » : 5 points clés de la mise à jour du classement FIFA

Faits et chiffres les plus importants du classement FIFA live :

Progression à la 59e place :

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a accumulé 1416,56 points et est officiellement montée à la 59e place ;

+6,83 points au classement : La victoire 3-1 contre l'Iran a offert une part substantielle de points à notre équipe nationale ;

Le champion d'Asie, le Qatar, dépassé : L'équipe du Qatar, avec 1411,06 points, est descendue à la 60e place, derrière nos représentants ;

Rétablissement après la Coupe du Monde : Après la 60e place à l'issue du Mondial, l'équipe de Fabio Cannavaro a recommencé à monter vers l'élite ;

Calendrier stratégique à venir : Les matchs contre la Syrie le 1er octobre à Tachkent et contre la Corée du Sud le 6 octobre seront l'étape principale pour accumuler des points avant la Coupe d'Asie.

Analyse du classement FIFA live : Comparaison des indicateurs de l'Ouzbékistan et de ses rivaux régionaux Analyse comparative des changements dans le classement mondial et asiatique :

Critères et indicateurs

Équipe nationale d'Ouzbékistan

Équipe nationale du Qatar Équipe nationale d'Iran Position au classement FIFA live 59e place (Progression d'une place) 60e place (Recul d'une place) Dans le top 25 du classement Total des points accumulés 1416,56 points 1411,06 points Perte de points (-6,83 points) Changement lors du dernier match +6,83 points (3-1 contre l'Iran) Tendance stable/déclin Conséquence de la défaite contre l'Ouzbékistan Direction de l'entraîneur principal Fabio Cannavaro (Nouvelle ère) Staff local/espagnol Amir Ghalenoei (Crise) Impact de la Coupe du Monde 2026 Rétablissement après les débuts Déclin après le Mondial Perte de points contre les meilleures équipes Prochains adversaires et tests Syrie (1er octobre), Corée du Sud (6 octobre) Matchs amicaux Stages internationaux Expertise sportive et classement : Pourquoi est-il important d'atteindre la 59e place ? Conclusions des analystes de football internationaux et des experts de la FIFA :

Le poids psychologique de « dépasser le Qatar » :

Le Qatar a été champion d'Asie deux fois de suite en 2019 et 2023, une équipe qui occupait les premières places depuis de nombreuses années ; le dépassement direct du Qatar par l'Ouzbékistan en termes de points montre que notre équipe nationale modifie l'équilibre réel des forces sur le continent ;

Évaluation financière/classement de la victoire sur l'Iran : Battre un adversaire bien classé dans le système FIFA (une équipe du top 20-25) donne le plus grand coefficient de points ; +6,83 points gagnés en un seul match est un capital énorme pour un match amical ;

La porte vers le top 50 : Après la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la 59e place est un tremplin pour notre équipe, qui était tombée à la 60e place ; battre la Syrie à Tachkent et obtenir des points à l'extérieur en

Corée du Sud nous ramènera dans le top 50 ; Répartition des chapeaux pour la Coupe d'Asie :Plus le classement est élevé, plus la probabilité d'entrer dans le chapeau 1 lors de la prochaine coupe continentale et des phases de qualification augmente, facilitant ainsi les tirages au sort ; l'approche de Cannavaro, qui traite chaque match comme une finale, repose précisément sur ce calcul stratégique.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan, sous la direction de Fabio Cannavaro, a fait un pas audacieux et imparable vers la récupération des places élevées qu'elle mérite dans le classement FIFA. Selon vous, les joueurs de Fabio Cannavaro pourront-ils entrer dans le top 50 du classement FIFA après les matchs contre la Syrie le 1er octobre et la Corée du Sud le 6 octobre ? Comment évaluez-vous personnellement la victoire sur l'Iran et le fait d'avoir dépassé le Qatar ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette analyse importante consacrée au succès de notre équipe nationale dans le classement mondial avec tous les passionnés de football !

Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi FIFA reytingidagi o‘ziga munosib yuqori o‘rinlarni qaytarib olish yo‘lida dadil va to‘xtatib bo‘lmas qadam tashladi.

Sizningcha, Fabio Kannavaro shogirdlari 1 oktyabrda Suriya va 6 oktyabrda Janubiy Koreyaga qarshi bahslardan so‘ng FIFA reytingining kuchli 50 taligiga kira oladimi? Eron ustidan qozonilgan g‘alaba va Qatarning ortda qoldirilishiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning jahon reytingidagi yutug‘iga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!