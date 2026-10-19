Secrétaire d'État des États-Unis La visite de en Ouzbékistan de Marco Rubio est devenue un événement majeur en termes de diplomatie internationale et de coopération économique. Saida Mirziyoyeva a accueilli l'invité américain de haut rang sur la terre antique de Samarcande, soulignant qu'il s'agissait de sa première visite en Asie centrale. L'attention se porte désormais sur les négociations régionales, les nouveaux investissements et le développement accru des relations entre l'Ouzbékistan et les États-Unis.

La cheffe de l'administration présidentielle de l'Ouzbékistan, Saida Mirziyoyeva, l'a annoncé sur sa chaîne Telegram. En accueillant le secrétaire d'État américain à Samarcande, elle a noté qu'une série de réunions et de négociations importantes sont prévues dans le cadre de cette visite.

« Bienvenue en Ouzbékistan, Monsieur Rubio ! »

Saida Mirziyoyeva a exprimé sa satisfaction d'accueillir l'invité américain dans l'antique et dynamique Samarcande, soulignant l'importance régionale de cette visite.

« Je suis ravie d'accueillir le secrétaire d'État américain Marco Rubio sur la terre antique et dynamique de Samarcande. C'est sa première visite en Asie centrale », a-t-elle écrit.

Saida Mirziyoyeva a également annoncé que des négociations importantes au format « C5+1 », des rencontres avec des représentants du monde des affaires ainsi que la prochaine réunion du Conseil des affaires et des investissements américano-ouzbek sont attendues.

« Bienvenue en Ouzbékistan, Monsieur Rubio ! » a-t-elle conclu son message avec une salutation sincère.

Qui a accueilli le secrétaire d'État à l'aéroport international de Samarcande ?

Marco Rubio a été accueilli à l'aéroport international de Samarcande en présence de responsables ouzbeks et américains.

Lors de la cérémonie d'accueil de l'invité :

La cheffe de l'administration présidentielle de l'Ouzbékistan, Saida Mirziyoyeva ;

Le ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan, Bakhtiyor Saidov ;

L'envoyé spécial du président américain, Sergio Gor ;

L'ambassadeur des États-Unis en Ouzbékistan, Jonathan Henick, étaient présents.

Le choix de Samarcande pour les rencontres diplomatiques revêt également une importance particulière. Cette ville, qui relie l'Orient et l'Occident depuis l'Antiquité, sert aujourd'hui encore de plateforme importante pour le dialogue international, la coopération régionale et le développement du partenariat économique.

19 octobre : Négociations importantes au format « C5+1 »

Le 19 octobre, Marco Rubio participera à une réunion à Samarcande avec les ministres des Affaires étrangères des pays d'Asie centrale.

Le format « C5+1 » prévoit un dialogue entre les États-Unis et les cinq pays d'Asie centrale : l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan.

Ce format est considéré comme une plateforme diplomatique importante pour renforcer la coopération régionale, élargir les liens économiques et discuter des questions d'intérêt commun.

Lors des négociations à Samarcande, outre le dialogue politique, des questions liées au commerce, aux investissements et à la coopération économique devraient également figurer à l'ordre du jour.

L'un des axes les plus importants de la visite : les investissements

La visite de Marco Rubio en Ouzbékistan ne se limite pas aux rencontres diplomatiques. Le programme comprend également des échanges avec des représentants du monde des affaires et la prochaine réunion du Conseil des affaires et des investissements américano-ouzbek.

Ces réunions pourraient servir à développer davantage les relations économiques entre les deux pays, à renforcer les liens entre entrepreneurs et à discuter de nouvelles opportunités pour des projets conjoints.

Les résultats pratiques du dialogue avec les partenaires américains, notamment les nouvelles initiatives d'investissement et les accords commerciaux, revêtent une importance particulière pour l'Ouzbékistan. Cependant, leurs résultats concrets dépendront de l'issue des négociations et des annonces officielles.

Nouvelles opportunités dans les relations Ouzbékistan-États-Unis

La première visite de Marco Rubio en Asie centrale démontre une fois de plus l'attention portée au développement de la coopération entre l'Ouzbékistan et les États-Unis.

De telles rencontres créent des opportunités pour activer le dialogue politique, élargir les liens commerciaux et d'investissement, et échanger des points de vue sur les questions régionales.

Le résultat principal attendu des négociations à Samarcande est d'enrichir le dialogue diplomatique avec des initiatives pratiques concrètes. Si les réunions prévues sont consolidées par de nouveaux accords et projets conjoints, cela pourrait constituer une étape importante pour la coopération entre les deux pays.

L'antique Samarcande redevient le centre du dialogue international. L'attention se porte désormais sur les résultats des négociations et les nouvelles opportunités qu'elles ouvriront pour l'Ouzbékistan.