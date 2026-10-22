Réaction vive aux propos d'Eddie Hearn sur le combat Teremoana-Jalolov

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Réaction vive aux propos d'Eddie Hearn sur le combat Teremoana-Jalolov

Le double champion olympique des poids lourds, le boxeur invaincu ouzbek Bakhodir Jalolov et le puncheur australien invaincu Teremoana Teremoana font l'objet de discussions dans la presse internationale concernant un combat potentiel.

Auparavant, le célèbre promoteur britannique Eddie Hearn avait fait une déclaration sensationnelle, affirmant que Teremoana « dévorerait » Jalolov sur le ring. Cependant, le journaliste sportif britannique renommé Johnny Rushman a exprimé son désaccord avec cette affirmation du promoteur et a donné son avis sur le débat.

« Parler est facile » : Rushman contre Eddie Hearn

Johnny Rushman a contesté les promesses grandiloquentes des promoteurs, rappelant que le véritable niveau de boxe se démontre sur le ring :

  • Réaction aux affirmations : « Eddie Hearn a déclaré que Teremoana “dévorerait” Jalolov. Mais dans cette situation, un vieil adage est très approprié : “Parler est facile, car tout le monde peut le faire” », a écrit l'analyste ;

  • Niveau de confrontation : Selon Rushman, le choc entre ces deux géants deviendrait une confrontation tactique et intense pour les fans de la catégorie poids lourds.

Pourquoi Bakhodir Jalolov a-t-il l'avantage ?

Le journaliste britannique a également commenté les critiques sur le style de combat du boxeur ouzbek, soulignant sa grande maîtrise :

  • La raison de l'étiquette « ennuyeux » : « Jalolov n'est peut-être pas le combattant le plus spectaculaire ou le plus téméraire sur le ring, mais il n'est pas non plus totalement ennuyeux comme certains le prétendent. Habituellement, si un boxeur est techniquement impeccable et très fort, on commence facilement à le qualifier d'“ennuyeux” ;

  • Différence de classe sur le ring : Jalolov est tout à fait capable de laisser Teremoana techniquement impuissant sur le ring. Plus important encore, il a déjà remporté deux victoires convaincantes contre Teremoana en boxe amateur », a souligné Johnny Rushman.

Un pas réussi à Londres

Rappelons que Bakhodir Jalolov est récemment monté sur le ring le 17 octobre Grande-Bretagne lors d'une grande soirée de boxe à la prestigieuse « O2 Arena » de Londres (dans le cadre de la soirée Daniel Dubois - Fabio Wardley 2), où il a battu le prétendant local Solomon Dacres aux points.

L'historique de leur confrontation chez les amateurs et la progression fulgurante en boxe professionnelle augmentent encore l'importance d'un combat potentiel entre Bakhodir Jalolov et Teremoana Teremoana.

Bakhodir JalolovTeremoana TeremoanaEddie HearnJohnny RushmanBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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