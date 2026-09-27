Dana White dézingue Eddie Hearn : le combat Fury-Joshua au bord de l'annulation

Un nouveau scandale a éclaté autour du choc des géants britanniques, Tyson Fury et Anthony Joshua, un combat poids lourds attendu depuis des années dans la boxe professionnelle. Dana White, patron de l'UFC et de Zuffa Boxing, a vivement critiqué le célèbre promoteur Eddie Hearn, directeur de Matchroom Boxing, suite aux obstacles rencontrés dans l'organisation de ce combat historique. Selon White, la personne censée faciliter l'organisation ne fait qu'entraver le processus en créant un buzz artificiel.

« Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui raconte autant de bêtises qu'Eddie Hearn. S'il se souciait vraiment de ce combat, il aurait déjà eu lieu », a déclaré White. Auparavant, le duel entre les deux superstars était prévu pour le 11 décembre à Cardiff, mais en raison de l'opposition de Hearn à la participation de Dana White au projet, le combat du siècle risque à nouveau d'être annulé.

« Guerre des promoteurs, le 11 décembre en péril et le coup de poing de White » : 5 points clés du conflit

La déclaration explosive de Dana White et les faits les plus importants sur la confrontation Fury-Joshua :

Les accusations cinglantes de Dana White : Le patron de l'UFC accuse Eddie Hearn de propager constamment des absurdités et de nuire à l'organisation du combat ;

« Tout cela est un cirque » : White a qualifié les innombrables interviews médiatiques de Hearn de relations publiques inutiles ;

Le combat de Cardiff du 11 décembre en danger : Le plan initialement convenu au Pays de Galles pourrait être annulé en raison de désaccords entre les organisateurs ;

L'opposition de Hearn à White : Le patron de Matchroom ne veut pas que Dana White et la structure Zuffa Boxing participent à l'organisation de ce combat ;

Décision finale sous 3 à 4 jours : White a annoncé que des informations complètes sur la situation seraient fournies dans les prochains jours et que le sort du combat serait officiellement scellé.

Organisation du combat Fury-Joshua : Comparaison entre la position de Dana White et l'approche d'Eddie Hearn

Classification des désaccords entre les deux grandes puissances de promotion dans le monde de la boxe :

Critères d'analyse et orientations Position de Dana White (UFC / Zuffa Boxing) Position d'Eddie Hearn (Matchroom Boxing) Rôle dans l'organisation du combat Financement complet, systématisation commerciale et diffusion Maintien d'une autorité exclusive et d'un contrôle absolu sur le combat Objection et grief principal « Au lieu d'aider, Hearn a toujours fait obstacle au combat et créé un cirque » Opposition au contrôle du combat par Dana White et Zuffa Boxing Modèle de financement « Parie sur le combat, vends des billets, vends les droits TV et arrête de parler » Promotion traditionnelle de la boxe et larges discussions médiatiques Date et lieu du combat 11 décembre, Cardiff (si un accord est trouvé) Le combat est au bord de l'annulation en raison d'un conflit organisationnel Stratégie médiatique Actions commerciales concrètes et décision finale rapide Nombreuses interviews dans la presse et débats à long terme

Expertise en boxe professionnelle : Pourquoi le choc entre White et Hearn pourrait ruiner le combat du siècle ?

Conclusions des insiders, managers et analystes sportifs internationaux :

« Choc entre le management de la boxe et du MMA » : Dana White veut introduire la gestion verticale stricte de l'UFC dans la boxe professionnelle via Zuffa Boxing ; Eddie Hearn et les promoteurs traditionnels voient cela comme une menace directe pour leur monopole et ne veulent pas céder le contrôle au magnat américain ;

Dernière chance pour Fury et Joshua : Les deux stars britanniques des poids lourds sont à la fin de leur carrière ; si le combat de Cardiff du 11 décembre est reporté à cause des rancœurs des organisateurs, ce combat historique pourrait ne jamais avoir lieu et rester la plus grande occasion manquée de l'histoire de la boxe ;

Délai décisif de 3 à 4 jours : La pression publique de White n'est pas fortuite ; c'est la dernière méthode psychologique utilisée pour forcer Hearn à faire un compromis. Dans les prochains jours, soit un accord officiel sera signé, soit l'annulation sera officiellement annoncée.

Selon vous, qui a raison dans les retards constants du combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua : Dana White ou Eddie Hearn ? Ce super-duel aura-t-il lieu le 11 décembre à Cardiff ou le conflit d'intérêts des promoteurs privera-t-il les fans de boxe de ce grand combat ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette analyse du conflit enflammé derrière la boxe professionnelle avec tous les passionnés de sport !