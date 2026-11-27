L'ancien adversaire de Bakhodir Jalolov remporte une victoire par KO sur le ring professionnel
Le boxeur australien invaincu dans la catégorie des poids lourds Teremoana Teremoana (13-0, 13 KO) lors d'une soirée de boxe organisée à Melbourne, en Australie, Nouvelle-Zélande représentant Hemi Ahio(25-2, 19 KO) et a enregistré une nouvelle victoire avant la limite. Le combat pour le titre vacant IBF Inter-Continental s'est terminé dès le deuxième round.
KO au deuxième round et un taux de réussite de 100 %
Le coup décisif : Au deuxième round d'un combat prévu en dix, Teremoana a envoyé son adversaire au tapis avec un puissant crochet du droit. Après le compte de l'arbitre, il est apparu que Hemi Ahio ne pouvait pas continuer, et l'arbitre a arrêté le combat à 1:36, déclarant un KO technique (TKO).
Série de KO parfaits : Suite à ce succès, le nombre de victoires de Teremoana Teremoana sur le ring professionnel a atteint 13, et il est remarquable qu'il ait terminé tous ses 13 combats avant la limite.
Bakhodir Jalolov et des affrontements historiques
Rappelons qu'en boxe amateur, Teremoana Teremoana a affronté deux fois l'Ouzbek, champion olympique et du monde, Bakhodir Jalolov sur le ring :
Championnats du monde 2023 en demi-finale ;
Jeux Olympiques de Paris 2024 en quart de finale.
Dans les deux duels, Bakhodir Jalolov a remporté des victoires convaincantes et a finalement décroché la médaille d'or dans ces deux compétitions majeures.
Statistiques
Détails
Vainqueur et nouveau record
Teremoana Teremoana (13-0, 13 KO — 100% de KO)
Adversaire et son record
Hemi Ahio (25-2, 19 KO)
Titre en jeu
Vacant IBF Inter-Continental ceinture de champion
Résultat du combat
KO technique au 2e round (TKO, après un crochet du droit)
Lieu
Melbourne, Australie
Pensez-vous que Teremoana Teremoana, avec sa série de 100 % de KO en boxe professionnelle, et Bakhodir Jalolov s'affronteront également sur le ring professionnel dans les prochaines années ?
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