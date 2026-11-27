Bakhodir Jalolov et des affrontements historiques

Série de KO parfaits : Suite à ce succès, le nombre de victoires de Teremoana Teremoana sur le ring professionnel a atteint 13, et il est remarquable qu'il ait terminé tous ses 13 combats avant la limite.

Le coup décisif : Au deuxième round d'un combat prévu en dix, Teremoana a envoyé son adversaire au tapis avec un puissant crochet du droit. Après le compte de l'arbitre, il est apparu que Hemi Ahio ne pouvait pas continuer, et l'arbitre a arrêté le combat à 1:36, déclarant un KO technique (TKO).

KO au deuxième round et un taux de réussite de 100 %

Le boxeur australien invaincu dans la catégorie des poids lourds Teremoana Teremoana (13-0, 13 KO) lors d'une soirée de boxe organisée à Melbourne, en Australie, Nouvelle-Zélande représentant Hemi Ahio (25-2, 19 KO) et a enregistré une nouvelle victoire avant la limite. Le combat pour le titre vacant IBF Inter-Continental s'est terminé dès le deuxième round.

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Rappelons qu'en boxe amateur, Teremoana Teremoana a affronté deux fois l'Ouzbek, champion olympique et du monde, Bakhodir Jalolov sur le ring :

Championnats du monde 2023 en demi-finale ;

Jeux Olympiques de Paris 2024 en quart de finale.

Dans les deux duels, Bakhodir Jalolov a remporté des victoires convaincantes et a finalement décroché la médaille d'or dans ces deux compétitions majeures.

Statistiques Détails Vainqueur et nouveau record Teremoana Teremoana (13-0, 13 KO — 100% de KO) Adversaire et son record Hemi Ahio (25-2, 19 KO) Titre en jeu Vacant IBF Inter-Continental ceinture de champion Résultat du combat KO technique au 2e round (TKO, après un crochet du droit) Lieu Melbourne, Australie

Pensez-vous que Teremoana Teremoana, avec sa série de 100 % de KO en boxe professionnelle, et Bakhodir Jalolov s'affronteront également sur le ring professionnel dans les prochaines années ?

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