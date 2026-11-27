Un journaliste sportif britannique renommé Johnny Rashman le boxeur poids lourds ouzbek Bakhodir Jalolov et l'Australien Teremoana Teremoana ainsi que sur les déclarations fracassantes du célèbre promoteur Eddie Hearn. Les deux stars de la boxe restent invaincues sur le ring professionnel et ont de grandes ambitions.

« Les mots ne valent rien » : l'analyse de Johnny Rashman

Auparavant, le promoteur Eddie Hearn avait affirmé que Teremoana « dévorerait » Jalolov à l'heure actuelle. Johnny Rashman a réagi à cette déclaration en rappelant la supériorité technique de Bakhodir Jalolov et leur historique en boxe amateur :