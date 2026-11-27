«Jalolov est capable de battre Teremoana» : un expert britannique répond à Eddie Hearn
Un journaliste sportif britannique renommé Johnny Rashman le boxeur poids lourds ouzbek Bakhodir Jalolov et l'Australien Teremoana Teremoana ainsi que sur les déclarations fracassantes du célèbre promoteur Eddie Hearn. Les deux stars de la boxe restent invaincues sur le ring professionnel et ont de grandes ambitions.
« Les mots ne valent rien » : l'analyse de Johnny Rashman
Auparavant, le promoteur Eddie Hearn avait affirmé que Teremoana « dévorerait » Jalolov à l'heure actuelle. Johnny Rashman a réagi à cette déclaration en rappelant la supériorité technique de Bakhodir Jalolov et leur historique en boxe amateur :
« Eddie Hearn a dit que Teremoana dévorerait Jalolov en ce moment. Mais il faut se souvenir d'un vieil adage : "Les mots ne valent rien, car tout le monde peut parler". Néanmoins, si ce combat est organisé, il sera très intéressant pour tout le monde. Peut-être que Jalolov n'est pas le boxeur le plus spectaculaire, mais il n'est pas aussi ennuyeux que certains le pensent. Lorsqu'un boxeur est techniquement très fort, on le qualifie souvent d'"ennuyeux". En réalité, Bakhodir Jalolov est un boxeur tout à fait capable de battre Teremoana avec une domination totale sur le ring. Il l'a déjà battu deux fois en boxe amateur », a écrit Johnny Rashman.
L'expert a également appelé le boxeur australien à la prudence :
« J'aime Teremoana. C'est un poids lourd spectaculaire et offensif. Mais je pense qu'il est sur le point de commettre une grave erreur », a-t-il ajouté.
Derniers combats et historique des boxeurs
Les deux sportifs ont conclu leurs derniers combats professionnels avec succès, mais le bilan en boxe amateur est largement en faveur du champion ouzbek :
Statistiques
Bakhodir Jalolov (Ouzbékistan)
Teremoana Teremoana (Australie)
Dernier combat professionnel
17 octobre à Londres, au O2 Arena complexe (sous-carte de Dubois vs Wardley)
Récemment à Melbourne en Australie
Dernier adversaire et résultat
Victoire contre le Britannique Solomon Dacrespar décision unanime des juges après 10 rounds
Victoire contre le Néo-Zélandais Hemi Ahioau (25-2, 19 KO) au 2ème round, remportant le titre vacant IBF Inter-Continental ceinture
Confrontations en boxe amateur
Championnats du monde 2023 en demi-finale et Jeux Olympiques de Paris 2024 en quart de finale, remportant les deux tournois
A perdu contre Bakhodir Jalolov lors des deux compétitions prestigieuses
Selon vous, si un combat de boxe professionnelle était organisé entre Bakhodir Jalolov et Teremoana Teremoana, comment se terminerait-il ?
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