Grand coup de tonnerre dans la boxe ouzbèke : Bakhodir Jalolov dépasse Fury et Wilder au classement IBF

L'une des organisations les plus prestigieuses de la boxe professionnelle mondiale, la Fédération Internationale de Boxe (IBF), a officiellement publié son classement mis à jour pour le mois de septembre dans la catégorie des poids lourds. Cette liste apporte une nouvelle de grande fierté pour les fans de sport ouzbek : le double champion olympique Bakhodir Jalolov a progressé de deux places dans la liste des meilleurs boxeurs du monde, intégrant ainsi le top 4. Le « Big Uzbek » a laissé derrière lui des légendes planétaires telles que Tyson Fury et Deontay Wilder, se rapprochant considérablement d'un combat pour le titre. Alors, qui est l'actuel champion de la ceinture IBF, qui occupe le statut de prétendant numéro un, et quelles sont les chances de Bakhodir Jalolov de se battre pour le titre ? À la fin de cet article, nous vous présenterons l'intrigue principale : le tableau officiel du TOP 15 IBF des poids lourds et tous les détails sur les scénarios entourant la ceinture de champion.

La progression fulgurante du « Big Uzbek » : de la 6e à la 4e place !

Le maître des gants de cuir ouzbek montre, à travers son ascension dans le classement mis à jour, les points importants suivants :

Une progression de deux places : Occupant la 6e place du classement IBF le mois précédent, Bakhodir Jalolov s'est hissé à la prestigieuse 4e place dans la nouvelle liste publiée par l'organisation pour septembre ;

Dépassement de légendes : Jalolov a réussi à devancer la star de la boxe britannique Tyson Fury (5e place) ainsi que le puncheur américain Deontay Wilder (6e place) ;

Aux côtés d'Anthony Joshua : Juste devant Jalolov, à la 3e place, figure l'ancien champion du monde unifié britannique Anthony Joshua, tandis que la 2e place est temporairement vacante (NOT RATED) conformément aux règles de l'organisation.

« L'entrée de Bakhodir Jalolov dans le top 4 du classement IBF ouvre la voie à un combat éliminatoire ou à un statut de prétendant officiel obligatoire pour la ceinture de champion du monde à part entière dans un avenir proche », soulignent les experts internationaux de la boxe.

Situation dans la division : Le titre de Hrgovic et le statut de Sanchez

La lutte pour la ceinture de champion des poids lourds devient de plus en plus intense :

Nouveau champion du monde : Auparavant, le célèbre boxeur croate Filip Hrgovic avait remporté le titre de Champion du monde IBF (CH) après un combat difficile contre la jeune star invaincue britannique Moses Itauma ;

Prétendant numéro un : Actuellement, le combattant cubain talentueux Frank Sanchez (1re place) est enregistré comme le prétendant officiel obligatoire pour cette ceinture ;

Ligne de championnat : La montée de Bakhodir Jalolov à la 4e place signifie clairement qu'il est le candidat le plus proche des combats éliminatoires principaux après Sanchez et Joshua.

Classement officiel TOP 15 IBF des poids lourds

Le tableau officiel approuvé par la Fédération Internationale de Boxe se présente comme suit :

Rang Boxeur Pays CH Filip Hrgovic (Champion) Croatie #1 Frank Sanchez (Prétendant obligatoire) Cuba #2 Non classé (NOT RATED) — #3 Anthony Joshua Grande-Bretagne #4 Bakhodir Jalolov Ouzbékistan #5 Tyson Fury Grande-Bretagne #6 Deontay Wilder USA #7 Moses Itauma Grande-Bretagne #8 Richard Riakporhe Grande-Bretagne #9 Richard Torrez Jr. USA #10 Justis Huni Australie #11 Efe Ajagba Nigeria #12 Jarrell Miller USA #13 Guido Vianello Italie #14 Petar Milas Croatie #15 Teremoana Teremoana Australie

Les chances de titre de Bakhodir Jalolov

La question la plus importante qui intéresse la plupart des fans et experts sportifs ouzbeks est de savoir quand Bakhodir Jalolov pourra se battre pour la ceinture de champion. La conclusion la plus importante est que, alors que la 2e place reste ouverte et que le numéro 1 Frank Sanchez se prépare pour un combat de défense obligatoire contre le champion Filip Hrgovic, Anthony Joshua et Bakhodir Jalolov pourraient devenir les principaux participants au prochain combat éliminatoire obligatoire. Si Joshua choisit d'autres directions ou change ses plans, conformément au règlement de l'organisation, Jalolov se verra accorder le droit de participer directement au combat final de qualification pour le titre. L'ancrage solide du maître des gants de cuir ouzbek à la 4e place prouve qu'il est très proche du titre mondial absolu dans sa carrière professionnelle.

Selon vous, Bakhodir Jalolov pourra-t-il mettre KO Filip Hrgovic ou Frank Sanchez dans un combat pour la ceinture IBF ? Si un combat éliminatoire est organisé entre Bakhodir Jalolov et Anthony Joshua, qui, selon vous, l'emportera ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez ce résultat majeur du sport ouzbek sur le ring professionnel avec vos proches et les fans de boxe !