Bakhodir Jalolov et Solomon Dacres à la pesée avant le choc de Londres

Le boxeur ouzbek invaincu dans la catégorie des poids lourds, double champion olympique, Bakhodir Jalolov (17-0, 15 KO) a passé la pesée officielle avant son prochain combat professionnel.

Son adversaire, le représentant britannique Solomon Dacres (10-1, 3 KO) a également enregistré son poids lors de la cérémonie organisée avant le combat et a participé au traditionnel face-à-face.

Résultats de la pesée : Jalolov affiche un avantage significatif

Les chiffres officiels annoncés par les organisateurs sont les suivants :

Bakhodir Jalolov : 255,12 livres ( 115,72 kg ) ;

Solomon Dacres : 242,9 livres ( 110,18 kg ) ;

Différence de poids : Le boxeur ouzbek est plus lourd de 5,54 kilogrammes que son adversaire. Ce facteur devrait renforcer la puissance de frappe de Jalolov et sa pression physique pour contrôler la distance.

Quand et où aura lieu le combat ?

Lieu du combat : Londres, capitale de la Grande-Bretagne ;

Date : 17 octobre ;

Importance du match : Pour Bakhodir Jalolov, ce duel est un test décisif pour se rapprocher des sommets du classement des poids lourds et devenir un prétendant officiel au titre mondial.

Parcours et état de forme des boxeurs

Les deux combattants arrivent avec une série de victoires convaincantes :

Dernier succès de Jalolov : Notre compatriote a combattu pour la dernière fois en mai dernier. Il avait alors battu l'expérimenté croate Agron Smakici (21-4, 19 KO) par arrêt de l'arbitre au septième round, confirmant son statut de puncheur redoutable ;

Le bilan de Dacres : Le boxeur britannique a combattu pour la dernière fois en juillet 2025, remportant une victoire importante par décision unanime contre le dangereux puncheur ukrainien Vladyslav Sirenko (23-1, 20 KO).

Ce duel au cœur de Londres promet d'être l'un des événements les plus attendus par les fans de boxe ouzbek cette année.