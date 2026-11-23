Il y a quelques jours au Panama, World Boxing a tenu son congrès annuel. Lors de cet événement, le double champion olympique de boxe amateur Bakhodir Jalolov a participé en tant que membre de la délégation ouzbèke.

Au cours de l'événement, le boxeur ouzbek a rencontré le boxeur professionnel américain, son adversaire lors de la finale des Jeux olympiques de Tokyo 2020, Richard Torrez a-t-il annoncé sur son compte Instagram officiel.

Détails de la photo et de l'événement

La photo partagée par Jalolov montre les deux boxeurs côte à côte en intérieur, Bakhodir Jalolov posant sa main sur l'épaule de Richard Torrez, tous deux souriants et les poings fermés dans une ambiance amicale. Sur le cliché, Torrez porte un t-shirt rouge et un sac à dos, tandis que Jalolov est vêtu d'un t-shirt beige et porte une montre.

Détail Information Athlètes Bakhodir Jalolov (Ouzbékistan) et Richard Torrez (USA) Événement et lieu Congrès de World Boxing, Panama Contexte de la rencontre Retrouvailles des finalistes des Jeux olympiques de Tokyo 2020 Source Compte Instagram de Bakhodir Jalolov

Du combat sur le ring au respect mutuel

La rencontre au Panama entre ces deux boxeurs, qui s'étaient affrontés lors de la finale olympique de Tokyo 2020, a attiré l'attention des fans de boxe. Malgré la rivalité intense sur le ring, le respect mutuel et l'amitié entre les sportifs sont évidents sur cette image.

Selon vous, Bakhodir Jalolov et Richard Torrez pourraient-ils s'affronter à nouveau sur un ring professionnel à l'avenir ? Partagez vos avis dans les commentaires !