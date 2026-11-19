Le prestigieux portail américain Boxingnews24.com a proposé le boxeur poids lourds ouzbek invaincu Bakhodir Jalolov comme prochain adversaire pour l'ancien champion du monde Deontay Wilder . Cette initiative a été avancée après l'annulation du combat du puncheur américain contre l'Australien Jai Opetaia, initialement prévu le 11 décembre à Cardiff. Après que l'équipe d'Opetaia a annoncé son forfait pour blessure, les analystes ont désigné le boxeur ouzbek comme le remplaçant le plus approprié.

Pourquoi Bakhodir Jalolov est-il le meilleur candidat ?

Selon les analystes, les caractéristiques physiques, l'expérience internationale et le palmarès de Jalolov, âgé de 32 ans, correspondent parfaitement à un combat de remplacement à court terme. Un affrontement entre le double champion olympique (Jalolov) et le médaillé de bronze des Jeux de Pékin 2008 (Wilder) susciterait un immense intérêt médiatique sans besoin de promotion artificielle.

Le point le plus important est que notre compatriote est actuellement en pleine forme :

Dernier combat : Le 17 octobre, dans la célèbre arène The O2 à Londres, il a battu le Britannique Solomon Dacres par décision unanime des juges après dix rounds.

Classement et forme : Jalolov est en excellente condition physique, sans blessure, et occupe la 4e place des classements IBF et WBO, ainsi que la 10e place au classement WBC.

Statistiques des boxeurs Bakhodir Jalolov Deontay Wilder Âge 32 ans 41 ans Palmarès professionnel 18 victoires (15 KO), 0 défaite Ancien champion du monde WBC Taille 201 cm (poids lourd naturel) 201 cm Palmarès olympique Double champion olympique Médaillé de bronze aux JO 2008

Choc des styles et intrigue attendue

Boxingnews24 souligne que Jalolov (18–0, 15 KO) est gaucher, tout comme Jai Opetaia. Cependant, Wilder ne fera pas face à un adversaire de 90 kg montant des lourds-légers, mais à un poids lourd naturel de 201 cm doté d'une puissance de frappe redoutable.

Les auteurs de la publication notent que, au Royaume-Uni, lors de ses derniers combats contre Solomon Dacres et Agron Smakici, Jalolov a été critiqué pour avoir privilégié la sécurité avec un rythme prudent, car ses adversaires ne présentaient pas de danger immédiat. Contre un Wilder de 41 ans, une telle « tranquillité » est impossible : l'Américain possède une droite dévastatrice capable de mettre fin au combat à chaque seconde. De son côté, Wilder ne pourra pas se permettre de perdre les premiers rounds face à un adversaire doté d'une excellente gestion de la distance et d'une technique supérieure.

Selon vous, quel scénario pour un combat entre Bakhodir Jalolov et Deontay Wilder le 11 décembre, et notre compatriote peut-il gagner ? Laissez votre avis en commentaire !