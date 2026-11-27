L'ancien champion du monde des poids lourds, l'Américain Deontay Wilder et le représentant de la République démocratique du Congo Martin Bakole s'affronteront lors d'un super-gala mettant en vedette les stars britanniques Tyson Fury et Anthony Joshua . L'annonce officielle a été faite sur les réseaux sociaux par l'Arabie saoudite via le président de l'Autorité générale du divertissement, Turki Al-Sheikh.

Le méga-gala de Cardiff et le changement d'adversaire de Wilder