Deontay Wilder affrontera Martin Bakole le 11 décembre à Cardiff
L'ancien champion du monde des poids lourds, l'Américain Deontay Wilder et le représentant de la République démocratique du Congo Martin Bakole s'affronteront lors d'un super-gala mettant en vedette les stars britanniques Tyson Fury et Anthony Joshua . L'annonce officielle a été faite sur les réseaux sociaux par l'Arabie saoudite via le président de l'Autorité générale du divertissement, Turki Al-Sheikh.
Le méga-gala de Cardiff et le changement d'adversaire de Wilder
Date et lieu du combat : Grande soirée de boxe 11 décembre aura lieu au majestueux Principality Stadium (Millennium Stadium) au Pays de Galles, et le choc Wilder-Bakole sera l'un des combats principaux (co-main event) de la soirée.
La blessure d'Opetaia et l'option Bakhodir Jalolov : Initialement, l'adversaire de Wilder devait être l'Australien Jai Opetaia , mais il a été retiré du tournoi en raison d'une blessure à la main. Selon les médias américains, le nom du boxeur ouzbek invaincu Bakhodir Jalolov avait été activement discuté comme candidat principal, mais les organisateurs ont finalement opté pour Martin Bakole.
Derniers résultats des boxeurs : Deontay Wilder a remporté son dernier combat le 4 avril à Londres contre le Britannique Derek Chisora par décision partagée, tandis que Martin Bakole n'a pas combattu depuis son match nul en mai 2025 contre le Nigérian Efe Ajagba .
Progression de Bakhodir Jalolov dans le classement WBO et statistiques
Notre compatriote Bakhodir Jalolov a disputé son dernier combat professionnel le 17 octobre à Londres contre le local Solomon Dacres, l'emportant par décision unanime après avoir envoyé son adversaire au tapis au 5e round. Suite à ce succès, le boxeur ouzbek de 32 ans a grimpé de trois places au classement WBO pour atteindre la 4e place .
Indicateurs
Détails
Palmarès de Bakhodir Jalolov
18 combats, 18 victoires (15 KO, aucune défaite)
Champion WBO
Daniel Dubois
Top 4 du classement WBO
1. Oleksandr Usyk, 2. Tyson Fury, 3. Anthony Joshua, 4. Bakhodir Jalolov
Date et lieu du gala de Cardiff
11 décembre, Principality Stadium (Cardiff, Pays de Galles)
Affiches principales
Tyson Fury — Anthony Joshua / Deontay Wilder — Martin Bakole
Selon vous, si Bakhodir Jalolov avait affronté Deontay Wilder, notre compatriote aurait-il pu battre le puncheur américain ?
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