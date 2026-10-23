Brest - Nice : compositions et direct commenté

La rencontre Brest - Nice, comptant pour la Ligue 1, débutera le 23 octobre à 23h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Brest : 1. Coudert G., 70. Lala K., 29. Chardonnet B., 4. Coulibaly S., 2. Locko B., 13. Camara M., 8. Magnetti H. (capitaine), 17. Baldé M., 23. Doumbia K., 9. Mounié S., 19. Ajorque L.

Remplaçants de Brest : 18. Bizot M., 6. Martin J., 11. Le Douaron J., 21. Del Castillo R., 32. Camblan A., 39. N'Diaye A., 7. Pereira Lage M., 30. Coudert G., 20. Zogbé L.

Entraîneur de Brest : Roy E.

Composition de départ de Nice : 23. Bulka M., 36. Mendy F., 55. Ndayishimiye Y., 5. Abdelmonem M., 92. Clauss J., 6. Boudaoui H., 28. Rosario P. (capitaine), 27. Louchet T., 7. Boga J., 9. Guessand E., 11. Cho M.-A.

Remplaçants de Nice : 77. Dupé M., 39. Doumbouya M., 10. Diop S., 21. Bombito M., 84. Camara A., 35. Bard M., 41. Nandjou K., 29. Bouanani B., 8. Sanson M.

Entraîneur de Nice : Haise F.