Brest - Nice : compositions et direct commenté

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Brest - Nice : compositions et direct commenté

La rencontre Brest - Nice, comptant pour la Ligue 1, débutera le 23 octobre à 23h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Brest : 1. Coudert G., 70. Lala K., 29. Chardonnet B., 4. Coulibaly S., 2. Locko B., 13. Camara M., 8. Magnetti H. (capitaine), 17. Baldé M., 23. Doumbia K., 9. Mounié S., 19. Ajorque L.

Remplaçants de Brest : 18. Bizot M., 6. Martin J., 11. Le Douaron J., 21. Del Castillo R., 32. Camblan A., 39. N'Diaye A., 7. Pereira Lage M., 30. Coudert G., 20. Zogbé L.

Entraîneur de Brest : Roy E.

Composition de départ de Nice : 23. Bulka M., 36. Mendy F., 55. Ndayishimiye Y., 5. Abdelmonem M., 92. Clauss J., 6. Boudaoui H., 28. Rosario P. (capitaine), 27. Louchet T., 7. Boga J., 9. Guessand E., 11. Cho M.-A.

Remplaçants de Nice : 77. Dupé M., 39. Doumbouya M., 10. Diop S., 21. Bombito M., 84. Camara A., 35. Bard M., 41. Nandjou K., 29. Bouanani B., 8. Sanson M.

Entraîneur de Nice : Haise F.

En direct EN DIRECT
1
La première mi-temps du match est sur le point de commencer.
23:45
Nice donne le coup d'envoi du match.
23:45
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Guillaume Paradis.
23:45
Les compositions de départ des deux équipes sont déjà connues et vous pouvez les consulter dans les détails du match.
23:45
Bonjour et bienvenu sur notre direct commenté ! Nous vous ferons vivre toutes les actions du match en temps réel. Les compositions d'équipes seront annoncées très prochainement.
BrestNiceLigue 1FootballFrance
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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