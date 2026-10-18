Lyon — Nice : compositions et direct commenté

·25·Sport
Lyon — Nice : compositions et direct commenté

Le match de Ligue 1 entre Lyon et Nice débutera le 18 octobre à 20h45 (heure locale).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Lyon : 40. Descamps R., 13. Attecamé Z., 22. Mata C., 19. Niakate M. (capitaine), 16. Abner Vinícius, 6. Tessmann T., 2. Bidstrup M., 26. Boudaoui H., 99. Nartey N., 24. Duranville J., 10. Schulz N.

Remplaçants de Lyon : 20. Bahere F., 1. Greif D., 45. Himbert R., 21. Kluivert J., 18. Mera K., 23. Morton T., 11. Nakamura K., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C.

Entraîneur de Lyon : Fonseca P.

Composition de départ de Nice : 23. Diouf I., 5. Abdelmonem M., 55. Ndayishimiye Y., 35. Mandza C., 92. Clauss J., 28. Witsel A. (capitaine), 6. Boudaoui H., 27. Nkunku C., 7. Guessand G., 9. Amoura M., 11. Wahi E.

Remplaçants de Nice : 77. Boulhendi T., 39. Coulibaly D., 10. Diop S., 21. Jansson I., 84. Coutune H., 41. Morana D., 29. Ngoumou N., 8. Sanson M., 36. Seydou A.

Entraîneur de Nice : Pantaloni O.

En direct EN DIRECT
15
Lyon semble trouver son rythme dans le match et contrôle le ballon. Les superbes appels des attaquants offrent des solutions de relance aux défenseurs.
11
Kail Boudache (Lyon) a gâché une belle occasion. Il a tiré un coup franc depuis l'extérieur de la surface, mais sa frappe non cadrée est passée loin du poteau gauche. Le balle est sortie, et un renvoi aux 5,50 mètres a été accordé à Nice.
11
Kaelen Boudache (Lyon) tire le coup franc.
10🟨
Nils Nkouku (Nice) ne devrait pas être surpris par le carton jaune de l'arbitre, l'arbitre a très bien calmé la situation.
10
Les joueurs de Lyon multiplient les passes courtes pour percer la défense adverse et lancer un contre rapide.
7
Abner Vinicius (Lyon) décoche une frappe puissante de loin, mais le ballon passe nettement à droite du poteau. Le ballon sort des limites du terrain et un six mètres est accordé à Nice.
5
Aucun joueur de Lyon n'a pu reprendre le corner, le centre étant trop haut et sorti du terrain. Sortie de but pour Nice.
3
Julien Duranville (Lyon) est déçu de lui-même car, bien qu'il se soit retrouvé en bonne position, il a manqué sa passe. Le sortie de but est accordée pour Nice.
1
L'arbitre a sifflé et le match commence.
23:48
Les joueurs sont sur le terrain, et c'est Nice qui donne le coup d'envoi.
23:48
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par François Letexier.
23:48
Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez maintenant les découvrir.
23:48
Bonjour et bienvenue pour notre direct textuel minute par minute de cette confrontation à venir. Nous ferons de notre mieux pour vous faire vivre au plus près l'action sur le terrain. Bon match.
LyonNiceLigue 1FootballFrance
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Paris FC - Rennes : compositions et direct commentéParis FC - Rennes : compositions et direct commentéHier 19:23Lorient - Monaco : compositions et direct commentéLorient - Monaco : compositions et direct commentéHier 19:20Le Havre - Auxerre : compositions et direct commentéLe Havre - Auxerre : compositions et direct commentéHier 19:17Angers - Marseille : compositions et direct commentéAngers - Marseille : compositions et direct commentéHier 17:07Lille — Brest : compositions et direct commentéLille — Brest : compositions et direct commenté17 octobre 23:04Troyes - Lens : compositions et direct commentéTroyes - Lens : compositions et direct commenté17 octobre 22:47
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre