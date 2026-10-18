Lyon — Nice : compositions et direct commenté

Le match de Ligue 1 entre Lyon et Nice débutera le 18 octobre à 20h45 (heure locale).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Lyon : 40. Descamps R., 13. Attecamé Z., 22. Mata C., 19. Niakate M. (capitaine), 16. Abner Vinícius, 6. Tessmann T., 2. Bidstrup M., 26. Boudaoui H., 99. Nartey N., 24. Duranville J., 10. Schulz N.

Remplaçants de Lyon : 20. Bahere F., 1. Greif D., 45. Himbert R., 21. Kluivert J., 18. Mera K., 23. Morton T., 11. Nakamura K., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C.

Entraîneur de Lyon : Fonseca P.

Composition de départ de Nice : 23. Diouf I., 5. Abdelmonem M., 55. Ndayishimiye Y., 35. Mandza C., 92. Clauss J., 28. Witsel A. (capitaine), 6. Boudaoui H., 27. Nkunku C., 7. Guessand G., 9. Amoura M., 11. Wahi E.

Remplaçants de Nice : 77. Boulhendi T., 39. Coulibaly D., 10. Diop S., 21. Jansson I., 84. Coutune H., 41. Morana D., 29. Ngoumou N., 8. Sanson M., 36. Seydou A.

Entraîneur de Nice : Pantaloni O.