Lille — Brest : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue 1 entre Lille et Brest débutera le 17 octobre à 20h45 (heure française).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Lille : 12. Gill O., 38. Goffi A., 3. Ngoy N., 23. Nianzu T., 15. Perraud R., 21. André B. (capitaine), 17. Mukau N., 8. Mbappé E., 10. Haraldsson H., 7. Bakwa D., 9. Giroud O.

Remplaçants de Lille : 6. Bentaleb N., 26. Cossé I., 35. Diaoun S., 14. Kergor M., 40. Lanssad Z., 19. Onal B., 28. Perrin G., 24. Verdonk K., 33. Yondjo A.

Entraîneur de Lille : Ancelotti C.

Composition de départ de Brest : 1. Selvik E., 70. Lala K., 29. Touzghar L., 4. Lloris G., 2. Locko B., 13. Chotard J., 8. Magnetti H. (capitaine), 17. Baldé M., 23. Doumbia K., 9. Mboup P., 19. Ajorque L.

Remplaçants de Brest : 18. Burgo J., 6. Diambu M., 21. Kanté I. Y., 33. Monchart E., 39. N'Guessan D., 7. Nonge J., 30. Patouillet M., 20. Zogbé L.

Entraîneur de Brest : Lachuer J.