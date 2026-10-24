«Tu es intelligent, mais je ne suis pas stupide» : Mourinho reste évasif sur sa tactique avant le Clásico

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«Tu es intelligent, mais je ne suis pas stupide» : Mourinho reste évasif sur sa tactique avant le Clásico

Dans le cadre de la 10e journée de La Liga, le choc au sommet — «El Clásico» précédé par l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a attiré l'attention lors d'une conférence de presse marquée par un échange tendu et ironique avec un journaliste.

Le coach des «Merengues», qui se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, a catégoriquement refusé de dévoiler ses plans tactiques et les secrets de sa composition d'équipe pour le match à venir.

«Je ne te répondrai pas» : Mourinho garde ses plans secrets

Selon le célèbre journal espagnol AS, un dialogue intéressant a eu lieu entre le journaliste et le technicien portugais lors de la conférence de presse :

  • Première question : «Quels sont vos plans pour le “Clásico” ?»

    • Réponse de Mourinho : «Je ne te répondrai pas... passons à une autre question. Je ne réponds pas aux questions sur les plans, sur qui va jouer ou sur le système...» ;

  • Contre-attaque du journaliste : «Le point faible du “Barça” est sa défense, allez-vous donc attaquer davantage ?»

    • Réaction de l'entraîneur : «Tu es intelligent, mais je ne suis pas stupide !» a répondu José Mourinho en riant.

Classement : 6 points d'écart et un choc crucial

Le match à venir n'est pas seulement une rivalité historique, il revêt également une importance stratégique pour la course au titre :

  • «Barcelone» en tête : Le club catalan, dirigé par Hans-Dieter Flick, est seul leader de La Liga avec 27 points après 9 journées ;

  • «Real» à la troisième place : Les joueurs de José Mourinho occupent la 3e position avec 21 points, soit un écart de 6 points.

Ce déplacement est considéré comme un test décisif pour les Madrilènes afin de réduire l'écart et de freiner le leader.

El ClásicoReal MadridFC BarceloneJosé MourinhoLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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