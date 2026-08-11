Mourinho veut réduire l’effectif du Real Madrid — qui quittera l’équipe ?

Une profonde restructuration est en cours au Real Madrid à l’approche de la fermeture du mercato. L’entraîneur José Mourinho a clairement défini ses exigences pour la nouvelle saison : un effectif compact de 20 joueurs de champ, auxquels s’ajouteront les joueurs en phase de récupération après une blessure, lui suffit. Cependant, l’équipe compte actuellement 26 joueurs et devra se séparer d’au moins trois d’entre eux avant la clôture du mercato.

Selon le prestigieux quotidien espagnol AS la direction du club a déjà dépensé des sommes importantes pour répondre aux exigences de Mourinho.

225 millions d’euros dépensés et l’échec de l’opération Rodri

Le club merengue a consacré 225 millions d’euros à de nouvelles recrues durant le mercato estival. Six joueurs ont rejoint l’équipe :

Yan Diomande

Marc Cucurella

Denzel Dumfries

Ibrahima Konaté

Bernardo Silva

Carlos Espí

La principale « bombe » du mercato devait être le milieu de terrain deManchester Cityle Rodri Mais le refus de l’international espagnol de rejoindre Madrid a fait échouer les plans initiaux du club. Pour l’instant, le Real ne souhaite pas chercher d’autre alternative au milieu de terrain.

L’atout majeur de Mourinho : des joueurs polyvalents

Après la rencontre de Budapest, José Mourinho avait clairement expliqué qu’il préférait travailler avec un effectif réduit. L’accumulation de joueurs peu utilisés et privés de temps de jeu pourrait nuire à la bonne atmosphère au sein de l’équipe.

L’entraîneur portugais souhaite résoudre ce problème grâce à des joueurs polyvalents :

Arda Güler et Bernardo Silva peuvent évoluer à tous les postes offensifs ainsi qu’au milieu de terrain.

Jude Bellingham dispose également de nombreuses qualités pour faire le lien entre le milieu de terrain et la ligne d’attaque.

Denzel Dumfries a même été testé comme milieu central pendant la préparation estivale.

Le trio annoncé sur le départ : Camavinga, Mendy et Asensio

Eder Militão, Ferland Mendy et Rodrygo figurent actuellement sur la liste des joueurs absents pour une longue durée en raison de blessures. Mais pour atteindre l’effectif opérationnel de 20 joueurs souhaité par Mourinho, le Real devra encore se séparer de trois joueurs.

1. Eduardo Camavinga — La porte ouverte à une vente

Le club espère tirer une belle somme du transfert du milieu de terrain français. Même si le joueur souhaite rester à Madrid, le Real est prêt à le laisser partir si l’un des grands clubs formule une offre sérieuse. Fait intéressant, Mourinho est très satisfait du travail et du professionnalisme de Camavinga pendant la préparation estivale.

2. Ferland Mendy — Un surplus sur le côté gauche

La concurrence excessive au poste d’arrière gauche et les blessures fréquentes de Mendy inquiètent Mourinho. Le club préférerait le vendre, mais le défenseur français reste déterminé à honorer son contrat jusqu’au bout et à poursuivre son aventure avec l’équipe.

3. Raúl Asencio — Une blessure inattendue qui bouleverse les plans

Le joueur formé à l’académie voulait prouver sa valeur à Mourinho et rester dans l’effectif. Mais il a subi une grave blessure au muscle droit de la cuisse pendant un entraînement et sera absent pendant au moins six semaines Cette blessure complique considérablement un éventuel transfert vers un autre club. Si le Real reçoit une offre intéressante pour Asencio, il pourrait recruter un nouveau défenseur central.

Endrick restera au club

Le prêt du jeune talent brésilien Endrick avait également été envisagé. Mais à la demande personnelle de José Mourinho, le projet de l’envoyer temporairement dans un autre club a été abandonné. Mourinho est prêt à lui offrir une place dans l’équipe première et à l’aider à révéler tout son potentiel.

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