Le lauréat du Ballon d’Or, Rodri, « Manchester City» pour rejoindre directement le « Barcelone », le plus grand mystère derrière ce transfert vient enfin d’être révélé. « Real Madrid», José Mourinho, l’entraîneur du club madrilène, a annoncé avoir négocié personnellement avec le milieu espagnol et expliqué pourquoi il avait renoncé à cet accord. Quelle attitude du joueur a réellement éveillé les soupçons du coach du « club royal » ?

« Il a commencé à douter » : l’aveu sans détour de Mourinho

Selon Mourinho, le club madrilène avait formulé une offre très importante et attractive pour le joueur de 30 ans. Toutefois, l’hésitation de Rodri dans la phase décisive des négociations n’a pas plu à l’entraîneur :

« Je lui ai parlé plusieurs fois et le Real lui a fait une très bonne proposition. Le club a contacté Rodri et lui a présenté une offre importante avant même d’entamer les négociations officielles avec City. Mais Rodri a commencé à douter, il a hésité, et cette hésitation a également éveillé mes soupçons. Le Real est un club tellement grand qu’un joueur ne doit pas douter de son choix. Vous faites une offre à un joueur et il doit seulement demander : « Quand dois-je venir ? » C’est ainsi que les choses doivent fonctionner. Malgré tout, il nous a toujours traités avec respect. Je lui souhaite bonne chance », a déclaré José Mourinho.

Les faits du transfert de Rodri et de la rivalité du « Clásico »

Indicateur Négociations avec le Real Madrid Accord final avec Barcelone Joueur / Âge Rodri (30 ans, milieu défensif) Rodri (lauréat du Ballon d’Or 2024) Offre du club Importante offre formulée personnellement par Mourinho Offre acceptée intégralement Durée du contrat Aucun accord (négociations interrompues) Jusqu’au 30 juin 2030 (contrat de cinq ans) Issue Le Real a renoncé en raison de l’hésitation du joueur Annonce officielle le 18 août Informations précédentes Un accord sur les conditions personnelles avec le Real aurait été trouvé Entré tard dans la course, il a remporté la bataille

De l’accord avec le Real jusqu’à la Catalogne

Selon les informations publiées précédemment, Rodri avait presque conclu les conditions de son contrat avec le club madrilène. Toutefois, après l’entrée de Barcelone dans la course au transfert, le joueur a changé d’avis, choisi le club catalan et signé le 18 août un contrat avec les Blaugrana jusqu’en 2030.

Selon vous, Rodri a-t-il pris la bonne décision en refusant le Real pour rejoindre Barcelone, ou aurait-il remporté davantage de titres sous les ordres de Mourinho ?

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