Déclaration ouverte de Jaime Munguía : quand aura lieu le combat contre Bektemir Melikuziev ?

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Déclaration ouverte de Jaime Munguía : quand aura lieu le combat contre Bektemir Melikuziev ?

Le champion WBA des poids super-moyens, le boxeur mexicain Jaime Munguía le prétendant ouzbek Bektemir Melikuzieva fait une déclaration importante concernant la défense obligatoire de son titre.

Munguía a confié au célèbre magazine The Ring qu'après son combat du 31 octobre à Riyad, en Arabie saoudite, il est pleinement prêt à monter sur le ring, et non dans l'octogone, contre Melikuziev, et que ce combat au premier semestre 2027 serait organisé.

« Il faut revoir tout le plan de préparation » : pourquoi le combat contre Melikuziev est-il retardé ?

La décision de la World Boxing Association (WBA) d'imposer au champion une défense obligatoire contre le puncheur ouzbek surnommé « Bek Bully » Bektemir Melikuzieva été une surprise pour le champion :

  • Ordre inattendu : Comme Munguía se préparait déjà depuis longtemps pour le tournoi de Riyad, la décision de l'organisation ne correspondait pas à ses plans ;

  • Un adversaire unique : Le boxeur mexicain souligne qu'en raison de la puissance de frappe et du style atypique de Bektemir Melikuziev, il devra reconstruire entièrement son camp d'entraînement et sa tactique ;

  • Date précise : C'est pourquoi Munguía a confirmé qu'il n'évite pas le combat, mais qu'il prévoit d'organiser la défense contre Melikuziev au cours des six premiers mois de 2027.

Le test de Riyad et le pronostic pour Canelo-Mbilli

Avant le combat contre Bektemir, Munguía doit relever un défi important le 31 octobre :

  • Combat contre Nikita Tszyu : Jaime montera sur le ring à Riyad contre l'Allemand Nikita Tszyu et compte bien l'emporter avant la limite : « Ce sera un grand combat et il y aura certainement un KO », a déclaré le champion ;

  • Confiance en la victoire de Canelo : Lors du combat principal de cette soirée, la superstar mexicaine Saul « Canelo » Alvarez affrontera le champion WBC Christian Mbilli. Munguía a prédit que son compatriote Canelo gagnerait avant la limite, par KO.

Pour les fans de boxe ouzbeks, l'intrigue principale sera désormais l'annonce du lieu et de la date officiels du combat pour le titre entre Bektemir Melikuziev et Jaime Munguía après les combats du 31 octobre.

Jaime MunguiaBektemir MelikuzievSaul AlvarezErik BazinyanRiyad
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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