La capitale de l'Arabie saoudite, Riyad, est redevenue le centre mondial de la boxe. Lors d'une grande soirée de boxe professionnelle suivie par de nombreux fans, l'ancien champion du monde incontesté Saul « Canelo » Álvarez et le détenteur de la ceinture WBA Jaime Munguía ont remporté des victoires convaincantes lors de leurs combats cruciaux.

Les résultats de cette soirée revêtent une importance particulière pour les fans de boxe ouzbeks, car le résultat du co-main event est directement lié à notre compatriote Bektemir Melikuziev et à son avenir.

Une leçon de maîtrise par Canelo : 12 rounds face à Mbilli

Lors du combat principal de la soirée, l'ancien champion du monde incontesté Saul Álvarez a affronté le champion des super-moyens Christian Mbilli :

Une résistance acharnée : Invaincu, Mbilli a tenté d'opposer une résistance sérieuse à Canelo, mais l'expérience et la précision des coups ont fait la différence ;

Décision unanime des juges : À l'issue des 12 rounds, les juges ont accordé la victoire à Saul Álvarez avec des scores de 115-112, 116-111 et 117-110.

Munguía conserve sa ceinture : place à Bektemir !

Dans le deuxième combat majeur de la soirée (co-main event), le Mexicain Jaime Munguía a affronté Nikita Zon :

Une défense solide : Munguía a démontré sa supériorité dans ce duel, s'imposant par décision unanime des juges (116-112, 117-111, 117-111) pour conserver sa ceinture WBA ;

Un affrontement avec Melikuziev est-il inévitable ? : Selon l'accord officiel et la garantie écrite préalables, le vainqueur du combat Munguía-Zon doit affronter le challenger obligatoire WBA Bektemir Melikuzievpour son prochain combat. Ainsi, le prochain prétendant devrait être le boxeur ouzbek.

Résultats officiels des combats :

Saul « Canelo » Álvarez — Christian Mbilli : Victoire aux points (115-112, 116-111, 117-110) ;

Jaime Munguía — Nikita Zon : Victoire aux points (116-112, 117-111, 117-111) — Ceinture WBA défendue avec succès.

Après ces victoires à Riyad, les grands combats pour le titre dans la catégorie des super-moyens deviennent encore plus intenses.