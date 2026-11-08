Un pas vers la ceinture WBA : Le « Bulldozer » ouzbek célèbre un nouveau K.O. (vidéo)

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Un pas vers la ceinture WBA : Le « Bulldozer » ouzbek célèbre un nouveau K.O. (vidéo)

Lors du prestigieux tournoi organisé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, « MUKA Boxing » (Fury by the Sea), le célèbre boxeur ouzbek Bektemir Melikuziev a célébré une nouvelle victoire éclatante.

Évoluant dans la catégorie des super-moyens, notre compatriote a affronté le boxeur tadjik expérimenté Karomatullo Sharipov, remportant le combat avant la limite dès le deuxième round.

Pression rapide et K.O. précoce au 2e round

Lors du combat organisé en plein air sur le site de Nikki Beach, Melikuziev a pris l'initiative dès les premières secondes :

  • Pression au premier round : Bektemir a contraint son adversaire à la défensive grâce à sa série habituelle de coups agressifs et puissants, réduisant la distance pour placer des frappes lourdes ;

  • Le K.O. décisif : Au deuxième round, après une série d'attaques lourdes du boxeur ouzbek, Karomatullo Sharipov n'a pas pu encaisser les coups et l'arbitre a arrêté le combat, actant un K.O. net.

Détails du combat et statistiques des boxeurs

Indicateurs

Détail

Tournoi

MUKA Boxing (Fury by the Sea)

Date

6 novembre 2026

Lieu

Dubaï, EAU (Nikki Beach )

Résultat

2e round (K.O. technique)

Palmarès de Bektemir Melikuziev record

18 victoires, 1 défaite (12 K.O.)

Palmarès de Karomatullo Sharipov

4 victoires, 3 défaites, 1 nul

Prochaine cible : la ceinture WBA et Jaime Munguia

Cette victoire ouvre de grandes portes à notre compatriote vers la ceinture de champion :

  • Statut de prétendant obligatoire : Bektemir Melikuziev est actuellement le prétendant obligatoire au classement WBA (World Boxing Association) dans la catégorie des super-moyens ;

  • Combat pour le titre contre Jaime Munguia : Le prochain combat de Bektemir devrait avoir lieu contre l'actuel champion du monde WBA de la division, la célèbre superstar mexicaine Jaime Munguia. Cette confrontation pourrait devenir l'un des plus grands combats pour un titre de l'histoire de la boxe ouzbèke.

Bektemir MelikuzievMUKA BoxingJaime MunguiaWBABoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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