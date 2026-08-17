Un combat pour le titre aura lieu entre Hamza Shiraz et Janibek Alimkhanuly

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Un combat pour le titre aura lieu entre Hamza Shiraz et Janibek Alimkhanuly

Le prochain grand combat de boxe professionnelle chez les super-moyens est officiellement lancé. La prestigieuse WBO (Organisation mondiale de la boxe) a officiellement ordonné à son champion en titre britannique Hamza Shirazde défendre sa ceinture de champion contre la star kazakhe Janibek Alimkhanuly.

Selon le célèbre média ESPN , les deux camps disposent de plusieurs semaines de négociations officielles pour s’accorder sur les conditions du combat, le lieu et les rémunérations.

Affaire de dopage et décision d’acquittement de la WBO

Les incertitudes entourant Janibek Alimkhanuly ont enfin été officiellement levées. L’an dernier, une substance interdite avait été détectée dans son sang, faisant planer la menace d’une longue suspension. Le boxeur est toutefois parvenu à fournir à temps à l’organisation les justificatifs médicaux et les éléments nécessaires :

« De la présence de produits dopants avait été détectée chez Alimkhanuly l’an dernier. Toutefois, avant qu’une longue suspension ne soit prononcée, Janibek a remis à la WBO tous les documents médicaux et renseignements officiels nécessaires. Après examen de ces éléments, la commission a finalement conclu que le boxeur kazakh n’avait pas enfreint les règles de la WBO », indique le communiqué officiel de l’organisation.

Ainsi, totalement blanchi de tout soupçon, Alimkhanuly conserve son statut de challenger au titre des super-moyens détenu par Hamza Shiraz.

La situation dans la catégorie : Bektemir Melikuziev dans le top 10

Les affrontements intenses dans cette catégorie de poids suscitent également un vif intérêt chez les passionnés de boxe ouzbeks :

  • Bektemir Melikuziev est 7e au classement : Le talentueux boxeur ouzbek Bektemir Melikuziev, surnommé « Bek Bulli », occupe la 7e place du classement officiel WBO des super-moyens ;

  • Quelles perspectives pour le titre : Le combat entre Hamza Shiraz et Janibek Alimkhanuly permettra également de préciser les futures chances de titre de combattants de premier plan comme Bektemir Melikuziev, qui attend son tour dans cette division.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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