Déclaration sensationnelle : Un combat pour le titre mondial entre Munguía et Melikuziev ?

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Déclaration sensationnelle : Un combat pour le titre mondial entre Munguía et Melikuziev ?

La grande soirée de boxe professionnelle organisée à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, s'est conclue par une nouvelle inattendue et passionnante pour les fans ouzbeks du noble art.

Après avoir défendu avec succès son titre de champion du monde WBA des super-moyens, la star mexicaine Jaime Munguía (47-2, 35 KO) a clairement exprimé son intention d'affronter notre compatriote Bektemir Melikuziev (17-1, 11 KO) lors de son prochain combat. a clairement exprimé son intention d'affronter notre compatriote.

Victoire à Riyad et défi lancé depuis le ring

Pour sa défense de titre, Munguía a affronté le prétendant invaincu Nikita Zonya (12-1-1, 10 KO). Après une victoire par décision unanime des juges dans un combat intense, le champion a immédiatement attiré l'attention sur le boxeur ouzbek :

— Et maintenant ? Qui sera ton prochain adversaire ?

Jaime Munguía : « Ce n'est pas encore sûr, mais je pense que ce sera Melikuziev. Tu es le prochain, mon ami ! »

Pourquoi le combat Munguía – Melikuziev est-il inévitable ?

La probabilité de ce choc ne repose pas seulement sur un défi verbal, mais sur des obligations officielles :

  • 1ère place au classement WBA : Bektemir Melikuziev occupe la première place du classement officiel WBA dans la catégorie des super-moyens (168 livres) ;

  • Statut de prétendant obligatoire : L'organisation a confirmé Melikuziev comme prétendant officiel et obligatoire pour la ceinture de champion. Cela signifie que Munguía doit affronter le puncheur ouzbek pour conserver son titre ;

  • L'un des combats les plus intrigants de l'année : Le choc entre deux puncheurs puissants et agressifs est considéré comme un super-combat très lucratif pour les promoteurs internationaux et les organisateurs sportifs saoudiens.

Si les parties parviennent à conclure les négociations, nous pourrions assister dans les prochains mois à un combat pour le titre d'une importance capitale pour l'histoire de la boxe ouzbèke.

Bektemir MelikuzievJaime MunguíaWBABoxe ProfessionnelleRiyad
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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