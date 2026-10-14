Meliqo‘ziyev doit-il attendre ? : Le combat de défense de titre de Munguía contre Zon est annoncé

Une situation inattendue et controversée a surgi autour de la World Boxing Association (WBA) dans la catégorie des super-moyens. Auparavant, l'organisation avait déclaré que le boxeur ouzbek Bektemir Meliqo‘ziyev était le prétendant obligatoire officiel de cette catégorie, et avait annoncé qu'elle ne validerait pas un combat du champion Jaime Munguíacontre un autre adversaire. Cependant, malgré toutes les objections, les ressources officielles de la WBA ont annoncé la tenue d'un combat de défense de titre entre Munguía et le Russe Nikita Zonpour le titre.

L'organisation n'a pas encore fourni d'explication officielle concernant cette décision, qui soulève des questions parmi les fans et les experts.

Soirée à Riyad : Informations sur l'affiche officielle

Selon l'affiche officielle publiée, les détails du combat pour le titre mondial WBA sont les suivants :

Date et lieu : Le combat 31 octobre 2026 aura lieu à Riyad, en Arabie saoudite ;

Catégorie de poids : Super-moyens (WBA World Super Middleweight) ;

Droits de diffusion : Cette soirée de boxe sera diffusée en direct dans le monde entier via la plateforme de streaming internationale DAZN .

Comparaison des deux boxeurs : Chiffres et statistiques

Les statistiques comparatives présentées par la WBA démontrent clairement les capacités des deux athlètes :

Jaime Munguía (Mexique) : Taille : 183 cm (6' 0") ; Palmarès : 45 victoires, 2 défaites (45-2-0) ; Knockouts : 35 KO (taux de KO — 74,47 %) ; Statut : Boxeur mexicain expérimenté et champion de la division.

Nikita Zon (Russie) : Taille : 187 cm (6' 1½") — un léger avantage en taille sur le champion ; Palmarès : 11 victoires, aucune défaite, 1 nul (11-0-1) ; Knockouts : 9 KO (taux de KO — 75 %) ; Statut : Adversaire invaincu avec une puissance de frappe élevée.



La question de Bektemir Meliqo‘ziyev reste ouverte

Bien que la WBA semble avoir approuvé le combat pour le titre, l'incertitude demeure concernant les droits légitimes du boxeur ouzbek :

Statut de prétendant officiel : Bektemir Meliqo‘ziyev est considéré comme le prétendant officiel numéro 1 de la WBA dans la catégorie des super-moyens, et c'est lui qui aurait dû affronter Munguía pour le titre ;

Position précédente de l'organisation : La direction de la WBA avait déclaré qu'elle examinerait la situation lors de l'annonce du combat Munguía-Zon et que le droit de prétendant obligatoire de Meliqo‘ziyev était prioritaire ;

Prochaine étape : Si ce combat a lieu officiellement, il est fort probable que le vainqueur soit contraint de défendre son titre contre Bektemir Meliqo‘ziyev, faute de quoi l'organisation pourrait retirer le statut de champion.

Pour l'instant, la communauté de boxe ouzbèke et les promoteurs attendent la décision finale de la WBA sur le sort du statut de prétendant de Meliqo‘ziyev.