Meliqo‘ziyev doit-il attendre ? : Le combat de défense de titre de Munguía contre Zon est annoncé

·2·Sport
Meliqo‘ziyev doit-il attendre ? : Le combat de défense de titre de Munguía contre Zon est annoncé

Une situation inattendue et controversée a surgi autour de la World Boxing Association (WBA) dans la catégorie des super-moyens. Auparavant, l'organisation avait déclaré que le boxeur ouzbek Bektemir Meliqo‘ziyev était le prétendant obligatoire officiel de cette catégorie, et avait annoncé qu'elle ne validerait pas un combat du champion Jaime Munguíacontre un autre adversaire. Cependant, malgré toutes les objections, les ressources officielles de la WBA ont annoncé la tenue d'un combat de défense de titre entre Munguía et le Russe Nikita Zonpour le titre.

L'organisation n'a pas encore fourni d'explication officielle concernant cette décision, qui soulève des questions parmi les fans et les experts.

Soirée à Riyad : Informations sur l'affiche officielle

Selon l'affiche officielle publiée, les détails du combat pour le titre mondial WBA sont les suivants :

  • Date et lieu : Le combat 31 octobre 2026 aura lieu à Riyad, en Arabie saoudite ;

  • Catégorie de poids : Super-moyens (WBA World Super Middleweight) ;

  • Droits de diffusion : Cette soirée de boxe sera diffusée en direct dans le monde entier via la plateforme de streaming internationale DAZN .

Comparaison des deux boxeurs : Chiffres et statistiques

Les statistiques comparatives présentées par la WBA démontrent clairement les capacités des deux athlètes :

  • Jaime Munguía (Mexique) :

    • Taille : 183 cm (6' 0") ;

    • Palmarès : 45 victoires, 2 défaites (45-2-0) ;

    • Knockouts : 35 KO (taux de KO — 74,47 %) ;

    • Statut : Boxeur mexicain expérimenté et champion de la division.

  • Nikita Zon (Russie) :

    • Taille : 187 cm (6' 1½") — un léger avantage en taille sur le champion ;

    • Palmarès : 11 victoires, aucune défaite, 1 nul (11-0-1) ;

    • Knockouts : 9 KO (taux de KO — 75 %) ;

    • Statut : Adversaire invaincu avec une puissance de frappe élevée.

Meliqo‘ziyev doit-il attendre ? : Le combat de défense de titre de Munguía contre Zon est annoncé

La question de Bektemir Meliqo‘ziyev reste ouverte

Bien que la WBA semble avoir approuvé le combat pour le titre, l'incertitude demeure concernant les droits légitimes du boxeur ouzbek :

  • Statut de prétendant officiel : Bektemir Meliqo‘ziyev est considéré comme le prétendant officiel numéro 1 de la WBA dans la catégorie des super-moyens, et c'est lui qui aurait dû affronter Munguía pour le titre ;

  • Position précédente de l'organisation : La direction de la WBA avait déclaré qu'elle examinerait la situation lors de l'annonce du combat Munguía-Zon et que le droit de prétendant obligatoire de Meliqo‘ziyev était prioritaire ;

  • Prochaine étape : Si ce combat a lieu officiellement, il est fort probable que le vainqueur soit contraint de défendre son titre contre Bektemir Meliqo‘ziyev, faute de quoi l'organisation pourrait retirer le statut de champion.

Pour l'instant, la communauté de boxe ouzbèke et les promoteurs attendent la décision finale de la WBA sur le sort du statut de prétendant de Meliqo‘ziyev.

WBABektemir Meliqo‘ziyevJaime MunguíaNikita ZonBoxe
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La WBA n'a pas confirmé le combat de championnat entre Munguia et TszyuLa WBA n'a pas confirmé le combat de championnat entre Munguia et Tszyu10 octobre 07:00Bektemir Meliqo‘ziyev écarté du combat pour le titre, Mungia trouve un adversaire facileBektemir Meliqo‘ziyev écarté du combat pour le titre, Mungia trouve un adversaire facile9 octobre 08:17Bektemir Meliqo‘ziyev révèle les concessions sans précédent faites pour un combat contre le championBektemir Meliqo‘ziyev révèle les concessions sans précédent faites pour un combat contre le champion8 octobre 21:46Bektemir Meliqo‘ziyev accuse la WBA et Jaime Munguía de manque de respect et les défie en combatBektemir Meliqo‘ziyev accuse la WBA et Jaime Munguía de manque de respect et les défie en combat7 octobre 07:51Bektemir Meliqo‘ziyev rejette l'offre financière du champion WBA Jaime MunguíaBektemir Meliqo‘ziyev rejette l'offre financière du champion WBA Jaime Munguía8 octobre 21:42Où est passé Dusmatov ? Changements sensationnels dans le classement WBA pour les boxeurs ouzbeksOù est passé Dusmatov ? Changements sensationnels dans le classement WBA pour les boxeurs ouzbeks8 octobre 21:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov