La WBA n'a pas confirmé le combat de championnat entre Munguia et Tszyu

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La WBA n'a pas confirmé le combat de championnat entre Munguia et Tszyu

La World Boxing Association (WBA) a publié une déclaration officielle importante concernant les prochains combats attendus dans la catégorie des super-moyens. L'organisation a annoncé qu'elle n'avait pas encore officiellement approuvé le combat entre la star mexicaine Jaime Munguia et l'Allemand Nikita Tszyu.

Plus important encore, l'association a fermement souligné que le boxeur ouzbek Bektemir Melikuziev conserve son statut de challenger obligatoire pour la ceinture WBA dans cette catégorie de poids.

Situation conflictuelle : pourquoi le combat contre Tszyu n'a-t-il pas été approuvé ?

Ces derniers jours, des informations circulaient largement dans le monde de la boxe sur un affrontement entre Jaime Munguia et Nikita Tszyu pour la ceinture de champion WBA. Cependant, la direction de l'association a déclaré qu'aucune autorisation officielle n'avait été accordée :

  • Risque de violation du statut : Selon les règles de l'organisation, le champion en titre ou le détenteur de la ceinture intérimaire doit affronter le challenger obligatoire officiel ;

  • Situation sous contrôle : La déclaration de la WBA indique que la direction de l'association examinera séparément la situation et les procédures liées au combat Munguia-Tszyu ;

  • Absence d'autorisation officielle : Par conséquent, le combat de championnat de Nikita Tszyu contre Jaime Munguia n'a pas encore été officiellement approuvé par l'organisation.

La WBA n'a pas confirmé le combat de championnat entre Munguia et Tszyu

L'opportunité de titre de Melikuziev est maintenue

Pour le puncheur ouzbek Bektemir « Beliq » Melikuziev, cette nouvelle est d'une importance capitale :

  • Challenger numéro un : En tête du classement officiel de la WBA, Melikuziev a le droit de disputer directement le combat pour la ceinture ;

  • Pas de contournement artificiel de l'ordre : Si l'organisation n'autorise pas le combat Munguia-Tszyu, Munguia devra soit affronter Bektemir pour défendre sa ceinture, soit rendre le titre vacant.

La décision finale de la direction de la WBA concernant le combat de défense obligatoire dans cette catégorie de poids devrait être annoncée officiellement dans les prochains jours.

Bektemir MelikuzievWBAJaime MunguiaNikita TszyuBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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