Bektemir Meliqo‘ziyev écarté du combat pour le titre, Mungia trouve un adversaire facile

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Bektemir Meliqo‘ziyev écarté du combat pour le titre, Mungia trouve un adversaire facile

Une décision inattendue et ouvertement controversée a été prise dans la catégorie des super-moyens de la boxe professionnelle. Notre compatriote, prétendant officiel numéro 1 selon la WBA, Bektemir Meliqo‘ziyev a été officiellement privé de son combat pour le titre contre le champion du monde en titre Jaime Mungia.

DAZN Boxing selon le rapport officiel, le champion mexicain, au lieu de disputer un combat de défense obligatoire contre le boxeur ouzbek, a obtenu la possibilité de défendre son titre volontairement contre un adversaire totalement différent.

Grande carte à Riyad : Le nouvel adversaire de Canelo et Mungia

En Arabie saoudite la composition de la prochaine grande soirée de boxe prévue a été annoncée :

  • Super show du 31 octobre : Riyadh Season les promoteurs ont présenté la carte complète du tournoi qui se déroulera à Riyad ;

  • Combat principal : Dans le combat vedette de la soirée, l'ancien champion incontesté Saul « Canelo » Alvarez affrontera l'invaincu Christian Mbilli pour la ceinture WBC ;

  • Le choix facile de Mungia : En sous-carte, Jaime Mungia défendra volontairement son titre WBA. Comme adversaire, il a choisi le Russe Nikita Zonya, classé seulement 9ème au classement.

Délais et règlement bafoués : pourquoi le 21 octobre n'a-t-il pas été respecté ?

Le fait que la WBA ait agi contrairement à sa propre décision a suscité de sérieux doutes au sein de la communauté de la boxe :

  • Statut de prétendant d'un an : Bektemir Meliqo‘ziyev conservait la 1ère place du classement depuis plus d'un an et attendait honnêtement son combat pour le titre ;

  • Date limite rompue : En septembre, l'organisation avait donné des instructions pour le combat obligatoire, fixant aux parties un délai officiel jusqu'au 21 octobre pour conclure les négociations ;

  • Tournant inattendu : Bien qu'il reste près de deux semaines avant la fin du délai imparti, l'association a autorisé le champion à combattre un boxeur du bas du classement.

Argent refusé, combat gratuit et appel de Tachkent

Pendant les négociations, l'équipe de Mungia a tout fait pour éviter l'affrontement avec Bektemir :

  • La ruse du « step-aside » : Les Mexicains ont proposé à Meliqo‘ziyev une compensation financière spéciale pour qu'il libère temporairement son tour de prétendant et attende ;

  • Position courageuse : Notre compatriote a fermement refusé l'argent en déclarant ouvertement : « Les règles du sport doivent être respectées, je suis prêt à me battre pour la ceinture même gratuitement (sans honoraires) et sans tests » ;

  • Offre financière : Bektemir a proposé, si le problème était l'honoraire, d'organiser le combat en Ouzbékistan et de payer un supplément à Mungia, mais le champion a laissé ces appels totalement sans réponse.

De nombreux experts sportifs indépendants soulignent que le boxeur mexicain, craignant les coups dévastateurs de Bektemir Meliqo‘ziyev, a évité cet affrontement sans compromis avec l'aide des promoteurs saoudiens afin de conserver sa ceinture. Le fait que la WBA ait ouvertement bafoué les intérêts du prétendant obligatoire remet une fois de plus en question la transparence des organisations internationales de boxe.

Bektemir Meliqo‘ziyevJaime MungiaWBARiyadBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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