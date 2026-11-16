Bektemir Meliqo‘ziyev se rapproche d'un combat pour le titre : la WBA a rendu une décision officielle

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Bektemir Meliqo‘ziyev se rapproche d'un combat pour le titre : la WBA a rendu une décision officielle

Dans le monde de la boxe professionnelle, une nouvelle importante a été annoncée concernant le prochain combat sensationnel impliquant notre compatriote. La prestigieuse publication mexicaine Izquierdazo rapporte, en s'appuyant sur les propos du président de la WBA, Gilberto Mendoza, que la World Boxing Association (WBA) a officiellement ordonné la tenue d'un combat pour le titre dans la catégorie des super-moyens.

Un délai de 30 jours et le risque d'enchères

Selon la source, les équipes du champion du monde en titre, le Mexicain Jaime Munguía, et de notre compatriote, reconnu comme challenger obligatoire, Bektemir Meliqo‘ziyev, ont reçu un délai d'environ 30 jours, jusqu'au 13 décembre, pour parvenir à un accord mutuel.

Si les parties ne parviennent pas à un compromis sur les termes du contrat dans le délai imparti, le droit d'organiser le combat pourrait être mis aux enchères. Dans ce cas, la répartition des bourses est fixée à 60/40. C'est ce qui a été établi.

Détails et conditions du combat

Informations

Champion en titre

Jaime Munguía (Mexique, champion WBA)

Challenger obligatoire

Bektemir Meliqo‘ziyev (Ouzbékistan)

Délai accordé

Accord à trouver avant le 13 décembre (30 jours)

Condition de répartition

Enchères 60/40 en cas d'absence d'accord

Importance du combat et situation dans la catégorie

Jaime Munguía détient actuellement le titre de champion du monde WBA dans la catégorie des super-moyens. Le célèbre boxeur ouzbek Bektemir Meliqo‘ziyev, après avoir enregistré d'excellents résultats, a obtenu le statut de challenger officiel et obligatoire pour la ceinture de cette fédération. L'organisation de ce combat pourrait marquer une nouvelle page dans l'histoire de notre boxe nationale.

Selon vous, Bektemir Meliqo‘ziyev pourra-t-il monter sur le ring contre Jaime Munguía et remporter la ceinture de champion ? Laissez votre avis en commentaire !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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