Bektemir Meliqo‘ziyev se rapproche d'un combat pour le titre : la WBA a rendu une décision officielle

Selon la source, les équipes du champion du monde en titre, le Mexicain Jaime Munguía, et de notre compatriote, reconnu comme challenger obligatoire, Bektemir Meliqo‘ziyev, ont reçu un délai d'environ 30 jours, jusqu'au 13 décembre, pour parvenir à un accord mutuel.

Dans le monde de la boxe professionnelle, une nouvelle importante a été annoncée concernant le prochain combat sensationnel impliquant notre compatriote. La prestigieuse publication mexicaine Izquierdazo rapporte, en s'appuyant sur les propos du président de la WBA, Gilberto Mendoza, que la World Boxing Association (WBA) a officiellement ordonné la tenue d'un combat pour le titre dans la catégorie des super-moyens.

Bektemir Meliqo‘ziyev accuse la WBA et Jaime Munguía de manque de respect et les défie en combat

À lire aussi · 7 octobre Bektemir Meliqo‘ziyev accuse la WBA et Jaime Munguía de manque de respect et les défie en combat

Si les parties ne parviennent pas à un compromis sur les termes du contrat dans le délai imparti, le droit d'organiser le combat pourrait être mis aux enchères. Dans ce cas, la répartition des bourses est fixée à 60/40. C'est ce qui a été établi.

Détails et conditions du combat Informations Champion en titre Jaime Munguía (Mexique, champion WBA) Challenger obligatoire Bektemir Meliqo‘ziyev (Ouzbékistan) Délai accordé Accord à trouver avant le 13 décembre (30 jours) Condition de répartition Enchères 60/40 en cas d'absence d'accord

Importance du combat et situation dans la catégorie

Jaime Munguía détient actuellement le titre de champion du monde WBA dans la catégorie des super-moyens. Le célèbre boxeur ouzbek Bektemir Meliqo‘ziyev, après avoir enregistré d'excellents résultats, a obtenu le statut de challenger officiel et obligatoire pour la ceinture de cette fédération. L'organisation de ce combat pourrait marquer une nouvelle page dans l'histoire de notre boxe nationale.

Selon vous, Bektemir Meliqo‘ziyev pourra-t-il monter sur le ring contre Jaime Munguía et remporter la ceinture de champion ? Laissez votre avis en commentaire !