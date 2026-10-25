Alisher Ganiyev sur le podium du Championnat du monde au Kazakhstan

Au Kazakhstan, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a décroché sa première médaille lors du prestigieux Championnat du monde de lutte.

Notre talentueux lutteur, qui a défendu les couleurs de notre pays dans la catégorie des moins de 60 kg en lutte gréco-romaine, Alisher Ganiyev, a fait preuve d'une grande maîtrise lors de la compétition, remportant la médaille de bronze du championnat mondial.

Le combat décisif et la victoire sur l'adversaire allemand

Lors du duel pour la troisième place, notre compatriote a pleinement démontré son expérience et sa supériorité technique :

La lutte pour le podium : Dans le match pour la médaille de bronze, Ganiyev a affronté sur le tapis le représentant de l'équipe nationale d'Allemagne ;

Une supériorité convaincante : Le lutteur ouzbek a agi avec une stratégie active et précise contre son adversaire, prenant l'avantage total pour assurer la victoire ;

Le premier trophée de l'équipe nationale : Ce résultat est enregistré comme la première médailleremportée par l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de ce Championnat du monde au Kazakhstan.

Succès consécutifs aux Championnats du monde

Ce n'est pas le premier succès d'Alisher Ganiyev au Championnat du monde :