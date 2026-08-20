La délégation ouzbèke remporte de nouvelles médailles aux Mondiaux U20

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La délégation ouzbèke remporte de nouvelles médailles aux Mondiaux U20

Les combats du Championnat du monde U20 de lutte, organisé en Slovaquie, sont terminés. Lors de cette nouvelle journée, l’équipe d’Ouzbékistan a remporté une médaille d’argent et deux de bronze, renforçant ainsi son bilan. En lutte gréco-romaine, la sélection ouzbèke s’est classée dans le top 3 au classement général.

Nouvelles médailles remportées et résultats en lutte gréco-romaine

Les jeunes lutteurs ouzbek ont décroché les places suivantes au terme de combats acharnés :

  • Médaille d’argent : Dostonbek Oripov (-60 kg)

  • Médaille de bronze : Nilufar Nurmuhammadova (-50 kg)

  • Médaille de bronze : Sohibjamol Esbo‘sinova (-53 kg)

À l’issue des compétitions de lutte gréco-romaine, l’équipe d’Ouzbékistan a totalisé 95 points et s’est classée à une honorable 3e place au classement général, derrière les sélections de Russie et d’Iran.

Championnat du monde U20 : situation des représentants de l’Ouzbékistan et combats du jour

Catégorie de poids

Athlète / Étape

Adversaire et pays

Statut de la médaille

-60 kg

Dostonbek Oripov

Médaille d’argent (remportée)

-50 kg

Nilufar Nurmuhammadova

Médaille de bronze (remportée)

-53 kg

Sohibjamol Esbo‘sinova

Médaille de bronze (remportée)

-65 kg

Muhayyo Narzilloyeva (Finale)

Margarita Salnazaryan (Russie)

Combat pour la médaille d’or

-62 kg

Feruza Kayratdinova / O‘. O‘zmez

Yifan Chju (Chine)

Combat pour la médaille de bronze

Les combats décisifs du programme de ce soir

Lors du programme du soir du 20 août, deux Ouzbèkes monteront sur le tapis pour tenter de décrocher une médaille :

  • Dans la catégorie des -65 kg : Muhayyo Narzilloyeva disputera la finale du titre mondial (médaille d’or) face à la Russe Margarita Salnazaryan.

  • Dans la catégorie des -62 kg : Feruza Kayratdinova disputera le combat pour la médaille de bronze.

Selon vous, Muhayyo Narzilloyeva peut-elle remporter la finale et offrir à l’Ouzbékistan une nouvelle médaille d’or mondiale ?

Laissez vos avis et vos encouragements dans les commentaires, et partagez cette bonne nouvelle avec vos proches pour soutenir nos jeunes lutteurs !

OuzbékistanRussieIranChineSlovaquie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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