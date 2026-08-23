Des représentants du sport ouzbek récompensés par des distinctions nationales

Un décret présidentiel a été publié concernant l'attribution de distinctions nationales à un groupe de travailleurs des secteurs de la science, de l'éducation, de la santé, du sport, de la culture et des arts, ainsi que des médias, à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance de la République d'Ouzbékistan.

Le décret vise à encourager les personnes dévouées qui contribuent au développement de la société par leur travail efficace et qui ont apporté une contribution digne aux réformes visant à renforcer l'indépendance du pays et à bâtir le Nouvel Ouzbékistan. Parmi eux figurent deux représentants éminents au service du sport ouzbek.

1. Rustam Assakalov — Récipiendaire de l'ordre « Mehnat shuhrati » (Gloire du travail)

Entraîneur principal de l'équipe nationale de lutte gréco-romaine d'Ouzbékistan

Rustam Sxatbiyevich Assakalov a été décoré de l'ordre « Mehnat shuhrati ». Assakalov est considéré comme l'un des spécialistes les plus expérimentés de la lutte ouzbèke. Son travail au sein de l'équipe nationale est lié à la préparation des athlètes pour des compétitions de haut niveau et à l'augmentation du prestige de la lutte gréco-romaine dans le pays.

L'ordre « Mehnat shuhrati » constitue une haute reconnaissance nationale du travail efficace de Rustam Assakalov dans le domaine sportif.

2. Isroil Madrimov décoré de l'ordre « Do‘stlik » (Amitié)

Le boxeur professionnel

Isroil Modraximovich Madrimov a été décoré de l'ordre « Do‘stlik ». Madrimov est l'un des athlètes qui défend dignement le nom de l'Ouzbékistan dans la boxe professionnelle. Ses performances sur la scène internationale contribuent à accroître le prestige de la boxe ouzbèke à l'échelle mondiale.

Sa distinction est considérée non seulement comme une reconnaissance de ses résultats sur le ring, mais aussi de sa contribution au développement du sport national.

3. Qui a reçu les récompenses ?

Récompense

Personne récompensée Domaine d'activité Ordre « Mehnat shuhrati » Rustam Assakalov Lutte gréco-romaine, entraîneur principal Ordre « Do‘stlik » Isroil Madrimov Boxe professionnelle Quel est l'objectif principal du décret ?

Les distinctions nationales visent à reconnaître le travail des représentants de divers domaines qui contribuent au développement du pays.

Le décret souligne notamment les services efficaces dans le développement de la science, de l'éducation, de la santé, du sport, de la culture et des médias, ainsi que dans le renforcement de la paix et de l'harmonie dans la société et l'éducation patriotique des jeunes.

Dans cette optique, la récompense des représentants du secteur sportif est une nouvelle manifestation de l'attention portée au développement du sport et à son importance dans la société.

Conclusion

Sur la base du décret présidentiel publié à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan, l'entraîneur principal de l'équipe nationale de lutte gréco-romaine

Rustam Assakalov a reçu l'ordre « Mehnat shuhrati » , tandis que le boxeur professionnelIsroil Madrimov a été décoré de l'ordre « Do‘stlik ». Pour ces deux sportifs, ces distinctions représentent une haute reconnaissance étatique de leur carrière. bilan taqdirlandi.

Ikki sport vakili uchun ushbu mukofotlar ularning faoliyatiga berilgan yuksak davlat e’tirofi bo‘ldi.