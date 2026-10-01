Un pas vers l'or : Alisher Ganiyev remporte l'argent à Aichi-Nagoya

L'Ouzbek le lutteur Alisher Ganiyev a réussi son parcours jusqu'en finale aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Cependant, lors de l'affrontement décisif contre son adversaire kirghize, notre compatriote a dû se contenter de la médaille d'argent après un combat acharné.

Membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan de lutte gréco-romaine, il enrichit ainsi le palmarès de la délégation nationale avec une nouvelle distinction.

Ganiyev a réalisé un parcours convaincant jusqu'en finale

Alisher Ganiyev a défendu les couleurs du pays dans la catégorie des -60 kg aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Dès les premiers tours de la compétition, il a montré qu'il était venu au Japon avec de sérieuses ambitions. Ganiyev a brillé lors des combats précédant la finale, obtenant le droit de disputer le titre le plus convoité : la médaille d'or.

Ce résultat constitue en soi une performance majeure pour la lutte gréco-romaine ouzbèke.

Le dernier combat pour l'or en finale

Ganiyev a été confronté à un représentant du Kirghizistan lors de l'ultime duel.

La finale a été marquée par une lutte intense. Les deux lutteurs ont tout donné pour le titre de champion des Jeux asiatiques. Bien que Ganiyev ait opposé une résistance digne de ce nom, l'avantage a finalement tourné en faveur du sportif kirghize.

En conséquence, Alisher Ganiyev a terminé la finale à la deuxième place, remportant la médaille d'argent des Jeux asiatiques.

Il a manqué un pas à Ganiyev pour décrocher l'or, mais son parcours victorieux jusqu'en finale le place parmi les médaillés d'Aichi-Nagoya 2026.

Une nouvelle médaille pour la délégation ouzbèke

L'argent d'Alisher Ganiyev est l'une des nouvelles récompenses pour la délégation ouzbèke à Aichi-Nagoya.

Tout au long de la compétition, les athlètes ouzbeks luttent pour des médailles dans diverses disciplines de lutte ainsi que dans d'autres sports.

L'accession de Ganiyev en finale est enregistrée comme une nouvelle performance remarquable de l'équipe nationale de lutte gréco-romaine aux Jeux asiatiques.

L'or n'était pas au rendez-vous, mais la finale est déjà un grand résultat

Dans le sport, il arrive parfois que l'on doive se contenter de l'argent alors que l'on était si proche du titre. C'est ce qui est arrivé à Alisher Ganiyev lors de la finale d'Aichi-Nagoya 2026.

Bien qu'il n'ait pas pu décrocher l'or, il est devenu médaillé des Jeux asiatiques dans la catégorie des -60 kg.

Pour la délégation ouzbèke, la médaille d'argent de Ganiyev est un trophée précieux de plus dans la moisson d'Aichi-Nagoya. Les compétitions se poursuivent et nos compatriotes sont en lice pour de nouvelles médailles.