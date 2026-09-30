Aytjan Xalmaxanov devient champion d'Asie en battant son adversaire japonais

Une nouvelle médaille d'or s'ajoute au palmarès de la délégation ouzbèke à Aichi-Nagoya. Engagé dans la catégorie des -67 kg en lutte gréco-romaine, Aytjan Xalmaxanov est devenu champion des Jeux asiatiques en battant en finale le représentant du pays hôte, le Japonais Kyotaro Sogabe, sur le score de 3:2.

C'est ce qu'a annoncé le Comité national olympique d'Ouzbékistan.

Un 3:2 en finale, une victoire synonyme de titre

Pour Aytjan Xalmaxanov, le combat le plus important de la compétition fut cette finale. Face à lui se trouvait non seulement un adversaire redoutable, mais aussi le représentant du pays hôte, Kyotaro Sogabe.

Le duel sur le tapis fut aussi intense que prévu. Dans une finale où chaque point a été âprement disputé, Xalmaxanov s'est imposé sur le score final de 3:2 .

Cette courte avance d'un point a offert au lutteur ouzbek le titre de champion des Jeux asiatiques.

Aytjan Xalmaxanov est champion des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 !

Un grand défi face à l'athlète local

Affronter le représentant japonais en finale représentait une pression supplémentaire pour Xalmaxanov. L'athlète local a lutté pour le titre devant son propre public.

Cependant, Aytjan Xalmaxanov n'a pas perdu ses moyens au moment décisif.

La victoire 3:2 montre qu'il a su exploiter chaque opportunité en finale. Plus important encore, le lutteur ouzbek a su conserver son avantage en fin de match pour décrocher l'or.

Une nouvelle médaille d'or pour l'Ouzbékistan

Aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya, les athlètes ouzbeks continuent de se battre pour les médailles.

Le titre de Xalmaxanov est un résultat précieux pour la délégation nationale. Surtout dans un sport comme la lutte gréco-romaine, où la force et la tactique sont déterminantes, remporter une finale est un exploit remarquable.

La victoire 3:2 contre le représentant du pays hôte rend cette médaille d'or encore plus éclatante.

Le chiffre clé de la finale : 3:2

En lutte, la victoire est parfois scellée par un seul point plutôt que par un large écart.

La finale d'Aytjan Xalmaxanov en est le parfait exemple. Le score de 3:2 témoigne de l'intensité du combat.

Cependant, sur le podium, c'est la victoire qui compte, pas le score. Pour Xalmaxanov, ce chiffre sera désormais associé à son titre de champion des Jeux asiatiques.

La course aux médailles se poursuit pour nos athlètes aux Jeux asiatiques qui se déroulent dans les villes d'Aichi et de Nagoya.

Aytjan Xalmaxanov est devenu l'un des athlètes ayant hissé le drapeau de l'Ouzbékistan sur la plus haute marche du podium.

Il a battu le lutteur japonais en finale sur le score de 3:2 et est devenu champion des Jeux asiatiques dans la catégorie des -67 kg en lutte gréco-romaine.

Sur le terrain de l'adversaire, dans une finale décisive et avec seulement un point d'avance, Aytjan Xalmaxanov a offert à l'Ouzbékistan une nouvelle médaille d'or.