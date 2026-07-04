Les lutteurs ouzbeks terminent troisièmes au Championnat d'Asie

Lors du Championnat d'Asie de lutte U-20 qui se déroule à Pattaya, en Thaïlande, l'équipe nationale junior d'Ouzbékistan a obtenu un nouveau résultat remarquable.

Lors de la dernière journée des épreuves de lutte gréco-romaine, nos compatriotes ont remporté 1 médaille d'or, 1 d'argent et 3 de bronze.

Og'abek Muqimov sacré champion d'Asie

Engagé dans la catégorie des 67 kg, Og'abek Muqimov a surpassé tous ses adversaires et a été couronné de la médaille d'or.

Sa victoire a ajouté une nouvelle médaille de championnat au palmarès de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Dostonbek Oripov remporte l'argent

Engagé dans la catégorie des 60 kg, Dostonbek Oripov est parvenu en finale et a décroché la médaille d'argent du Championnat d'Asie.

Notre jeune lutteur a fait preuve d'un grand talent et d'une grande détermination tout au long de la compétition.

Trois de nos athlètes médaillés de bronze

Trois autres représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont remporté la médaille de bronze dans leurs catégories de poids respectives :

72 kg : Behruzbek Valiyev ;

82 kg : Bekmurod Rustamov ;

97 kg : Faxrikamol Komiljonov.

Troisième place au classement général par équipes

Ainsi, les jeunes lutteurs gréco-romains d'Ouzbékistan ont clôturé la compétition avec un total de 2 médailles d'or, 2 d'argent et 4 de bronze.

Ce résultat a permis à notre équipe nationale de se classer troisième au classement général par équipes.

Le Comité national olympique d'Ouzbékistan en a fait l'annonce.