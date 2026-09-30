Jalgasbay Berdimuratov remporte la médaille de bronze sur le score de 9:1

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Jalgasbay Berdimuratov remporte la médaille de bronze sur le score de 9:1

La délégation ouzbèke a décroché une nouvelle médaille à Aichi-Nagoya. Engagé dans la catégorie des -87 kg en lutte gréco-romaine, Jalgasbay Berdimuratov a battu le Kazakh Shamil Ojayev sur le score de 9:1 lors du match pour la médaille de bronze.

C'est ce qu'a rapporté le ministère des Sports de la République d'Ouzbékistan.

Match décisif pour le bronze

Ce combat était crucial pour Berdimuratov afin d'accéder au podium. Notre compatriote a pris l'avantage face au représentant kazakh Shamil Ojayev et s'est finalement imposé 9:1.

Ainsi, Jalgasbay Berdimuratov est devenu médaillé de bronze aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya.

Le représentant ouzbek monte sur le podium dans la catégorie des -87 kg.

Une nouvelle récompense pour l'Ouzbékistan

La médaille de Berdimuratov constitue un nouveau résultat important pour la délégation ouzbèke en lutte gréco-romaine à Aichi-Nagoya.

Surtout, la victoire convaincante sur le score de 9:1 a montré que le lutteur ouzbek a terminé la compétition avec un résultat digne.

Les Jeux asiatiques d'Aichi et Nagoya se poursuivent. Les athlètes ouzbeks ont encore de nouveaux défis pour remporter d'autres médailles.

Jalgasbay Berdimuratov a inscrit aujourd'hui son nom parmi les médaillés de bronze de la compétition.

Jalgasbay BerdimuratovJeux Asiatiques Aichi-NagoyaLutte Gréco-RomaineMinistère des Sports d'OuzbékistanSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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