Aux XXe Jeux asiatiques organisés par les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya, l'équipe nationale d'aviron d'Ouzbékistan a conclu sa participation avec un courage exceptionnel et une nouvelle série de médailles. Selon le service de presse du Comité national olympique d'Ouzbékistan, lors de la phase finale décisive, nos compatriotes ont remporté 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze, enrichissant le trésor de notre délégation. Dans l'épreuve féminine W2-, le duo composé d'Aydana Smetullayeva et Anna Aksyonova a fait preuve d'une grande maîtrise, franchissant la ligne d'arrivée en deuxième position et décrochant l'argent.

Dans les épreuves masculines, nos équipages ont également consolidé leur place sur le podium : dans le programme M4x, le quatuor composé de Davrjon Davronov, Shahboz Xolmurzayev, Mehrojbek Mamatqulov et Pavel Sorin a terminé dans le trio de tête, remportant le bronze. Un autre quatuor masculin, engagé dans le programme M4-, composé de Dilshod Xudoyberdiyev, Fazliddin Karimov, Alisher Turdiyev et Maksim Golubev, a décroché la 2e place après une lutte acharnée contre les meilleurs rivaux du continent, ajoutant une nouvelle médaille d'argent au compteur de l'Ouzbékistan. Ces victoires prouvent une fois de plus que l'école nationale d'aviron d'Ouzbékistan est un leader incontesté sur le continent, non seulement en individuel, mais aussi en équipages de deux et quatre.

Quel est le phénomène derrière nos athlètes montés sur le podium dans plusieurs disciplines lors d'une même compétition, quelle opportunité cette stabilité des équipages ouvre-t-elle pour le prochain cycle olympique, et comment cela a-t-il renforcé la position de notre délégation de sports nautiques au classement général ?

« 2 médailles d'argent, 1 de bronze et l'intensité des quatuors » : 5 points clés de la fin de la compétition

Les indicateurs les plus importants des résultats finaux présentés par le Comité national olympique :

Clôturer la participation avec 3 médailles : Nos rameurs ont terminé les épreuves des Jeux asiatiques avec 2 médailles d'argent et 1 de bronze en une seule journée ;

Arrivée en argent pour Smetullayeva et Aksyonova : Dans le duo féminin W2-, nos compatriotes n'ont laissé passer que le vainqueur et sont devenues vice-championnes continentales ;

Le triomphe de bronze du quatuor M4x : Le quatuor Davronov, Xolmurzayev, Mamatqulov et Sorin a pris la 3e place du podium dans une compétition sans relâche ;

L'arrivée en argent de l'équipage M4- : Le tandem Xudoyberdiyev, Karimov, Turdiyev et Golubev a officialisé la 2e place lors d'une finale sans compromis ;

Démonstration de maîtrise universelle : Nos athlètes, déjà montés sur le podium en individuel et en duo les jours précédents, ont également accumulé des médailles au sein des quatuors, démontrant une grande endurance physique.

« Aichi-Nagoya-2026 » : Analyse des programmes d'aviron et des médailles remportées

Comparaison des trois derniers programmes, des compositions participantes et des résultats enregistrés :

Direction et programme Membres de l'équipage participant Médaille obtenue Nature de la compétition et intensité W2- (Duo féminin) Aydana Smetullayeva et Anna Aksyonova Médaille d'argent (2e place) Fin de course puissante parmi les duos féminins les plus rapides d'Asie M4- (Quatuor masculin) D. Xudoyberdiyev, F. Karimov, A. Turdiyev, M. Golubev Médaille d'argent (2e place) Course d'argent marquée par une synchronisation parfaite et une vitesse élevée M4x (Quatuor masculin) D. Davronov, Sh. Xolmurzayev, M. Mamatqulov, P. Sorin Médaille de bronze (3e place) Envolée du quatuor : bronze précieux obtenu dans une lutte serrée Indicateur général final Sur l'ensemble des 3 programmes finaux 3 médailles (2 argent, 1 bronze) Point de succès de l'école d'aviron d'Ouzbékistan dans la compétition

Expertise sportive et analyse : Pourquoi les résultats des quatuors et duos sont-ils considérés comme un succès stratégique ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux et du staff technique national :

La solidarité des quatuors — signe de la maturité de l'école : Alors qu'en bateau individuel l'athlète ne compte que sur sa propre force, dans les bateaux de quatre comme le M4- et le M4x, il est exigé que les quatre athlètes agissent en un seul souffle, une seule seconde et une seule vitesse ; le fait que nos deux quatuors soient montés sur le podium prouve que la synchronisation d'équipe a atteint son apogée ;

Double héroïsme des leaders : Le fait que des athlètes comme Shahboz Xolmurzayev (argent en individuel), Mamatqulov et Sorin (argent en duo), Turdiyev et Golubev (bronze en duo) aient pu participer à nouveau à de grandes courses en quatuor en peu de temps et être médaillés démontre leur capacité de récupération physique exceptionnelle ;

Progrès important dans l'aviron féminin : La médaille d'argent d'Aydana Smetullayeva et Anna Aksyonova montre clairement que dans les programmes féminins aussi, l'Ouzbékistan a formé une nouvelle génération capable de rivaliser avec l'élite asiatique ;

Fondation de l'équipe générale aux XXe Jeux asiatiques : Le fait que nos rameurs aient terminé cette compétition avec un paquet de plusieurs médailles d'or, d'argent et de bronze a été l'un des facteurs principaux pour maintenir la qualité des médailles de notre délégation et sa place dans le top 10 du classement général.

Nos rameurs, qui ont mené une lutte courageuse sur les plans d'eau japonais, ont fait flotter notre drapeau national trois fois de plus lors des épreuves d'« Aichi-Nagoya-2026 ».

Selon vous, dans quelle mesure le fait que nos rameurs montent sur le podium dans plusieurs programmes en une journée et récoltent 3 médailles garantit-il les perspectives des sports nautiques ouzbeks aux prochains Jeux olympiques ? Quelle évaluation personnelle donnez-vous aux arrivées en argent et bronze de nos quatuors et de nos filles ? Laissez vos réflexions et vos vœux aux champions dans les commentaires et partagez cet article qui inspire la fierté nationale avec tous les passionnés de sport !