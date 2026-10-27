L'équipe d'Ouzbékistan remporte l'argent et le bronze aux Championnats du monde à Astana

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L'équipe d'Ouzbékistan remporte l'argent et le bronze aux Championnats du monde à Astana

Les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan réalisent une belle performance lors des Championnats du monde de lutte organisés dans la capitale kazakhe, Astana. Lors des compétitions intenses de lutte gréco-romaine, deux de nos compatriotes sont montés sur le podium, ajoutant des médailles précieuses au palmarès de notre équipe.

Dans cette compétition où les meilleurs lutteurs du monde se sont affrontés, nos athlètes ont fait preuve d'une grande volonté et d'une maîtrise technique, offrant des moments palpitants aux spectateurs.

Détails des combats à Astana : Finale et match pour la médaille de bronze

Les combats décisifs sur le tapis se sont terminés comme suit :

  • La médaille d'argent d'Aytjan Xalmaxanov : Notre compatriote Aytjan Xalmaxanov a battu tous ses adversaires avec assurance pour atteindre la finale. Lors du combat acharné pour la médaille d'or contre le talentueux lutteur iranien Said Leiveysi, il s'est incliné au terme d'un affrontement serré et a remporté la médaille d'argent des Championnats du monde.

  • La victoire de bronze d'Ozodbek Halimboyev : Un autre de nos lutteurs talentueux, Ozodbek Halimboyev, a affronté un représentant de l'équipe de Bulgarie lors d'un match dramatique pour la troisième place. Grâce à des prises précises et une supériorité tactique, Ozodbek a vaincu son adversaire et a décroché la médaille de bronze des Championnats du monde.

  • Résultat par équipe : Ces succès de nos lutteurs gréco-romains ont contribué de manière significative à renforcer la position de la délégation sportive ouzbèke au classement général des Championnats du monde à Astana.

Les compétitions des Championnats du monde se poursuivent intensément sur les tapis d'Astana, et d'autres lutteurs ouzbeks continueront à se battre pour les places sur le podium dans les jours à venir.

Aytjan XalmaxanovOzodbek HalimboyevLutte gréco-romaineChampionnats du monde de lutteAstana
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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