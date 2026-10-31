État d'urgence au Bayern : Kompany écarté du derby après son hospitalisation

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État d'urgence au Bayern : Kompany écarté du derby après son hospitalisation

L'entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany Bundesligaa été totalement écarté de la préparation du choc contre le Borussia Dortmund, comptant pour la 8e journée. La direction du club munichois a décidé de ne pas impliquer le technicien de 40 ans dans les activités quotidiennes afin de ne pas mettre en péril sa santé, tout juste sorti de l'hôpital.

La directive interne du club est si stricte qu'il est même formellement interdit au staff technique de discuter football avec Kompany par téléphone.

« Nous avons reçu des instructions claires » : la déclaration d'Aaron Danks

L'adjoint de Kompany, qui assure l'intérim, Aaron Danks a commenté la situation devant la presse :

« Nous ne lui parlons absolument pas de football pour le moment. Le club et le staff médical nous ont donné des instructions très précises à ce sujet. Il doit récupérer complètement, éviter tout stress inutile et passer du temps avec sa famille. Nous le tenons à l'écart de toutes les affaires de l'équipe pour qu'il puisse se rétablir pleinement et revenir avec succès. »

Que s'est-il passé ? (Détails du diagnostic médical)

Le malaise du technicien belge est survenu en début de semaine :

  • Incident à l'entraînement : Le 23 octobre, Kompany a soudainement perdu connaissance lors d'une séance d'entraînement de l'équipe réserve du Bayern et a été transporté d'urgence à l'hôpital ;

  • Diagnostic des médecins : Après des examens approfondis, une irritation des méninges a été diagnostiquée chez le technicien ;

  • Traitement et repos à domicile : Le 28 octobre, l'entraîneur belge a pu quitter l'hôpital. Il suit actuellement un traitement médicamenteux sous surveillance médicale et respecte un repos total.

Qui sera aux commandes pour le « Der Klassiker » ?

Aujourd'hui, de la Bundesliga, lors du match au sommet entre le Bayern et le Borussia Dortmund, qui captera l'attention de millions de fans pour cette 8e journée, le banc munichois sera dirigé par Aaron Danks Kompany, quant à lui, devra suivre ce derby crucial depuis chez lui, devant sa télévision, conformément aux recommandations médicales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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