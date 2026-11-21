L'attaquant vedette du Bayern, Harry Kane, a subi une grave blessure. La convalescence du joueur anglais devrait durer environ trois mois. Par conséquent, il ne pourra pas aider les Munichois pour le reste de l'année 2026. Pour les supporters du Bayern, le match de la 10e journée de Bundesliga contre Cologne (1-1) s'est terminé sur une mauvaise nouvelle. Le principal buteur de l'équipe, Harry Kane, s'est blessé en première mi-temps et a dû quitter le terrain prématurément. Initialement, de vives inquiétudes avaient été exprimées concernant l'état du joueur. Désormais, les détails précis de la blessure sont connus. Le retour sur le terrain de l'attaquant anglais pourrait être reporté jusqu'en 2027.

Quelle est la nature de la blessure de Kane ? Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a donné des informations sur la blessure du joueur. Selon lui, Kane souffre d'une rupture des ligaments de la syndesmose qui relient le tibia et la fibula. Une telle blessure représente un problème sérieux pour un footballeur, car ces ligaments sont essentiels pour assurer la stabilité entre le pied et les os de la jambe. Blessé dès la première mi-temps contre Cologne, Kane n'a pas pu poursuivre la rencontre. Après le match, l'entraîneur Vincent Kompany a également confirmé que l'attaquant ne pourrait pas aider l'équipe pendant plusieurs mois. Quand Kane reviendra-t-il sur le terrain ? Selon Sky Sport Deutschland, le processus de récupération de l'attaquant anglais pourrait durer environ trois mois. Si ce délai est maintenu, Kane ne jouera plus pour le reste de l'année 2026. Son retour est attendu en 2027.