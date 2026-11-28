Au sein du club de «Bayern» l'atmosphère se tend — certains joueurs de l'équipe soutiennent ouvertement le milieu de terrain Jamal Musiala, dont les relations avec la direction du club se sont compliquées. C'est ce qu'a rapporté The Touchline .

Les agents mettent également en garde leurs clients

Il est rapporté que la position et l'attitude de la direction du «Bayern» concernant la récente blessure de Jamal Musiala suscitent un mécontentement croissant parmi les membres de l'équipe.

Ces agissements des dirigeants ont déçu non seulement les joueurs, mais aussi certains agents influents. Désormais, ils conseillent à leurs clients de bien réfléchir avant d'envisager un transfert vers le géant allemand.