Tensions au Bayern : les joueurs et les agents mécontents du traitement de Musiala
Au sein du club de «Bayern» l'atmosphère se tend — certains joueurs de l'équipe soutiennent ouvertement le milieu de terrain Jamal Musiala, dont les relations avec la direction du club se sont compliquées. C'est ce qu'a rapporté The Touchline .
Les agents mettent également en garde leurs clients
Il est rapporté que la position et l'attitude de la direction du «Bayern» concernant la récente blessure de Jamal Musiala suscitent un mécontentement croissant parmi les membres de l'équipe.
Ces agissements des dirigeants ont déçu non seulement les joueurs, mais aussi certains agents influents. Désormais, ils conseillent à leurs clients de bien réfléchir avant d'envisager un transfert vers le géant allemand.
Classement et match d'aujourd'hui contre «Hamburg»
Malgré ces rumeurs autour de l'équipe, Vincent Kompany et ses joueurs continuent de lutter pour le titre en Bundesliga :
Statistiques
Informations officielles
Le joueur au centre du problème
Jamal Musiala (la réaction de la direction à sa blessure a provoqué des tensions)
Situation après la 10e journée de Bundesliga
22 points au classement 2e place
Prochain match (11e journée)
«Hamburg» — «Bayern» (à l'extérieur)
Date et heure du match
Aujourd'hui, 28 novembre, à 19:30
Selon vous, comment ce désaccord entre la direction du «Bayern» et Jamal Musiala affectera-t-il les résultats du géant allemand et ses plans de transfert estivaux ?
Laissez vos avis en commentaires et partagez cette information avec vos proches qui suivent les derniers scoops de la Bundesliga et du football européen !
Article suivant
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…