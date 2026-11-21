Le Bayern tenu en échec par Cologne : Kane et Olise blessés
Lors de la 10e journée de Bundesliga, le Bayern a fait match nul à domicile contre Cologne. Les Munichois ont terminé la rencontre sur un score de 1-1 tout en perdant deux joueurs clés sur blessure.
Pour le compte de la 10e journée du championnat d'Allemagne, le Bayern a accueilli Cologne sur sa pelouse. Si les visiteurs ont ouvert le score à Munich, le Bayern a égalisé avant la pause. En seconde période, aucune des deux équipes n'a réussi à inscrire le but de la victoire.
Cologne frappe en premier, le Bayern répond
Le score a été ouvert à la 12e minute. Moore a donné l'avantage à Cologne, posant des problèmes inattendus aux hôtes. Cependant, le Bayern a accentué la pression et a réussi à rétablir l'équilibre avant la fin de la première mi-temps.
À la 37e minute, le but de Brown a permis aux Munichois de souffler. Les deux équipes ont ainsi regagné les vestiaires sur un score de 1-1.
Kane et Olise quittent le terrain sur blessure
Un autre point préoccupant pour le Bayern lors de ce match fut la blessure de deux joueurs importants. Harry Kane et Michael Olise ont été contraints de quitter prématurément la pelouse.
Kane a été remplacé à la 20e minute et Olise à la 46e minute. Aucune information précise n'a été communiquée pour l'instant sur la nature de leurs blessures et la durée de leur indisponibilité.
Le Bayern conserve la tête
Après ce match nul, le Bayern dirigé par Vincent Kompany reste en tête du championnat avec 22 points. Cologne occupe la 14e place du classement avec 10 points.
Bundesliga, 10e journée
Bayern — Cologne — 1:1
Buts: Brown, 37 — Moore, 12.
Bayern : Urbig, Laimer (Musiala, 70), Upamecano (Min-jae, 70), Tah, Stanisic, Kimmich, Brown, Lennart, Olise (Binder, 46), Kane (Bischof, 20).
Cologne : Schwäbe, Schmid, Simpson, Lochoshvili, Sosa, Moore, Sebulonsen, Ocon, Krauss, Maina (Tilmann, 77), El Mala (Heski, 85).
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