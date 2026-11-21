Lors de la 10e journée de Bundesliga, le Bayern a fait match nul à domicile contre Cologne. Les Munichois ont terminé la rencontre sur un score de 1-1 tout en perdant deux joueurs clés sur blessure.

Pour le compte de la 10e journée du championnat d'Allemagne, le Bayern a accueilli Cologne sur sa pelouse. Si les visiteurs ont ouvert le score à Munich, le Bayern a égalisé avant la pause. En seconde période, aucune des deux équipes n'a réussi à inscrire le but de la victoire.

Cologne frappe en premier, le Bayern répond

Le score a été ouvert à la 12e minute. Moore a donné l'avantage à Cologne, posant des problèmes inattendus aux hôtes. Cependant, le Bayern a accentué la pression et a réussi à rétablir l'équilibre avant la fin de la première mi-temps.