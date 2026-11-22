La 10e journée de Bundesliga a été marquée par un changement majeur au classement. Alors que le Bayern Munich n'a pas réussi à battre Cologne à domicile, le Borussia Dortmund a remporté une victoire cruciale à l'extérieur pour prendre la tête du championnat.

Cette journée du championnat d'Allemagne a été riche en résultats surprenants. Le match nul à Munich a coûté des points précieux au Bayern, dont le Borussia Dortmund a profité pour s'emparer de la première place.

Par ailleurs, le RB Leipzig a largement gagné à l'extérieur, tandis que le Bayer Leverkusen a écrasé son adversaire à domicile.

Le Bayern sans victoire perd sa place de leader

Bayern Munich — Cologne 1:1

L'une des rencontres les plus attendues a eu lieu à Munich. Le Bayern a accueilli Cologne mais n'a pas pu offrir la victoire à ses supporters. Le match s'est soldé par un score de 1:1.

Pour les Munichois, ce résultat représente une perte de points importante malgré leur série d'invincibilité. En effet, leur rival, le Borussia Dortmund, a gagné son match, modifiant ainsi la dynamique du championnat.

Dortmund prend l'avantage à la 80e minute

Borussia Mönchengladbach — Borussia Dortmund 0:1

Le Borussia Dortmund repart de Mönchengladbach avec trois points précieux après un déplacement difficile. Le sort du match s'est joué en fin de seconde période.

À la 80e minute, Felix Nmecha a marqué le seul but de la rencontre, offrant la victoire à son équipe.

Grâce à ce succès, le club de Dortmund atteint 24 points. L'équipe grimpe ainsi à la première place du classement, détrônant le Bayern.

Le RB Leipzig s'impose largement à Berlin

«Union Berlin» — RB Leipzig 1:5

L'une des plus larges victoires de la journée a été enregistrée à Berlin. Le RB Leipzig a marqué cinq buts à l'extérieur contre l'Union, s'imposant avec autorité.

Antonio Nusa, Romulo da Cruz, Brajan Gruda et Rocco Reitz ont été les buteurs pour les visiteurs. Le seul but de l'Union a été inscrit par Michel Aebischer.

Ce résultat est une étape importante pour Leipzig dans la course au titre.

Le Bayer marque quatre buts

Bayer Leverkusen — Paderborn 4:0

Les joueurs de Leverkusen ont également livré une performance solide devant leurs fans, battant Paderborn 4:0.

Afonso Moreira a signé un doublé, tandis que Patrik Schick et Exequiel Palacios ont chacun marqué un but. Le Bayer n'a laissé aucune chance à son adversaire.

Autres résultats de la 10e journée de Bundesliga

Plusieurs autres matchs ont eu lieu. Dans certains, les hôtes se sont imposés par le plus petit des scores, tandis que le duel entre Schalke et Stuttgart s'est soldé par un match nul.

Rencontre Score Eintracht Francfort — Hoffenheim 1:0 Elversberg — Fribourg 0:1 Schalke 04 — Stuttgart 0:0

La lutte pour le titre s'intensifie

Les résultats de la 10e journée ont donné une nouvelle tournure à la course au titre. La perte de points du Bayern à domicile a fait les affaires du Borussia Dortmund, qui prend la tête avec 24 points.

La saison est encore longue, mais cette 10e journée montre que le Bayern fait face à une concurrence sérieuse pour le titre.