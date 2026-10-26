Coupe d'Asie 2027 : Le calendrier des matchs de groupe de l'équipe nationale d'Ouzbékistan est connu

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Coupe d'Asie 2027 : Le calendrier des matchs de groupe de l'équipe nationale d'Ouzbékistan est connu

La Confédération asiatique de football (AFC) et en Arabie saouditele comité d'organisation local ont officiellement confirmé le calendrier final du championnat continental qui se déroulera début 2027.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan, placée dans le groupe « B » de la compétition, affrontera la Jordanie, la RPDC et Bahreïn pour une place en phase à élimination directe. Le tournoi se déroulera du 7 janvier au 5 février 2027, avec 24 équipes nationales en lice pour le titre continental.

Le parcours de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans le groupe et ses adversaires

Notre équipe nationale disputera ses matchs de phase de groupe dans deux grandes villes d'Arabie saoudite : Djeddah et Riyad :

  • Premier test — Contre la Jordanie : Nos représentants entameront leur parcours dans le tournoi le 8 janvier dans un stade spectaculaire de Djeddah face à l'une des équipes fortes du continent, la Jordanie ;

  • Deuxième journée — Duel contre la RPDC : Le 13 janvier, nos joueurs se rendront dans la capitale, Riyad, pour affronter la Corée du Nord (RPDC), une équipe connue pour sa force physique et son jeu discipliné ;

  • Match décisif — La résistance de Bahreïn : Le match final de la phase de groupe aura lieu le 17 janvier, à nouveau à Djeddah, contre Bahreïn.

Coupe d'Asie 2027 : Calendrier des matchs du groupe « B »

(L'heure de début de toutes les rencontres est indiquée selon l'heure de Tachkent )

Journée

Match

Date

Heure

Stade

Ville

1ère journée

Ouzbékistan — Jordanie

8 janvier 2027

22:30

King Abdullah Sports City

Djeddah

2ème journée

Ouzbékistan — RPDC

13 janvier 2027

18:30

Kingdom Arena

Riyad

3ème journée

Ouzbékistan — Bahreïn

17 janvier 2027

18:30

Prince Abdullah Al Faisal

Djeddah

La confirmation du calendrier avant le début du tournoi le plus prestigieux du continent permet à l'équipe nationale d'Ouzbékistan de planifier minutieusement sa préparation.

Coupe d'Asie 2027Équipe nationale d'OuzbékistanAFCArabie saouditeFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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